Meteoroloji'den 21 Kente Sarı Kod: Sağanak, Fırtına, Kar Aynı Anda Geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Kasım Cumartesi için Doğu Karadeniz'den Hatay'a uzanan geniş bir hatta 21 ile sarı kodlu uyarı verdi. Kuvvetli sağanağın yanı sıra iç ve doğu kesimlerde güney yönlü rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey ve iç bölgelerde 2 ila 6 derece birden düşecek.
Meteoroloji'nin sarı kod verdiği 21 il belli oldu.
Rize ve Trabzon'da kuvvetli sağanak, yükseklerde kar bekleniyor.
Rüzgar saatte 60 kilometreyi bulacak, sıcaklık 6 derece düşecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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