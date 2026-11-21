Karadeniz'de en sert tablo Rize ve Trabzon'da görülecek. Her iki kentte de gün boyu kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor, termometreler 17 dereceyi geçmeyecek. Artvin, Giresun ve Ordu'da aralıklı sağanak yer yer şiddetini artıracak. Samsun'da gök gürültülü sağanak beklenirken iç kesimdeki Tokat, yağışın kuvvetli olacağı iller arasında gösterildi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, özellikle 2000 metrenin üzerindeki yüksek kesimlerde yağışın karla karışık yağmura, yer yer kara dönmesi bekleniyor. Gümüşhane ve Bayburt'ta yayla yollarını kullanacak sürücülerin buzlanma ve görüş mesafesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Doğu Anadolu'da Erzurum için bugün çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir gün öngörülüyor. Kentte yağışların akşam ve gece saatlerinde kuvvetlenmesi, yükseklerde karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor; en yüksek sıcaklık 13 derece. Ardahan, Erzincan ve Tunceli de uyarı listesine girerken Bingöl ve Muş çevresinde yağışın kuvvetli olacağı belirtildi.