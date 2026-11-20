Atatürk'ün Gensoru Görüşmelerini Cumhurbaşkanlığı Locasından Takip Ettiği 1930 Tarihli Fotoğraf Ortaya Çıktı
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1930 yılında Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı locasından takip ettiği Meclis oturumuna ait arşiv fotoğrafı yeniden gündeme geldi. 15 Kasım 1930'daki oturumda Serbest Cumhuriyet Fırkası lideri Ali Fethi Okyar'ın İçişleri Bakanı Şükrü Kaya hakkında verdiği gensoru önergesi görüşüldü. Dönemin gazete arşivleri ve TBMM Zabıt Ceridesi kayıtlarıyla örtüşen karede Atatürk'ün üst locadan oturumu yakından izlediği görülüyor.
Fotoğraf 15 Kasım 1930 oturumundan.
Fırka kuruluşundan iki ay sonra seçime girdi.
Okyar'ın iddialarına Kaya itiraz etti.
Hükümet güvenoyu aldı, fırka kapandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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