Fotoğrafın çekildiği 1930 sonbaharı, genç Cumhuriyet'in ekonomik ve siyasi açıdan kritik süreçlerden geçtiği bir dönemdi. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın etkileri Türkiye'de hissedilmeye başlamıştı. Hükümetin ekonomi politikalarını denetlemek ve çok partili hayata geçişi sağlamak amacıyla Atatürk'ün teşvikiyle 12 Ağustos 1930'da Ali Fethi Okyar liderliğinde Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Fırka, kuruluşundan yalnızca iki ay sonra Ekim 1930'da yapılan belediye seçimlerine katıldı ve seçim sürecinde ülke genelinde sert tartışmalar, mitingler ve yer yer gerginlikler yaşandı. Seçimlerin ardından fırka cephesinden sandık güvenliğine ve idari müdahalelere yönelik yoğun itirazlar yükseldi.