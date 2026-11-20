Sevgili Oğlak, yönetici gezegenin Satürn retro hareketiyle ev ve aile evinde ilerliyor; Ay da bugün aynı alanda. Bu yüzden hafta sonunu yuvanda, sağlam temeller üzerine düşünerek geçirmek isteyebilirsin. Evle ilgili ertelediğin bir düzenleme ya da aileyle yapılacak açık bir konuşma için uygun bir zaman.

Kariyer evindeki Venüs, iş hayatında senin için tatlı bir rüzgâr estiriyor. Bugün çalışmasan bile iş çevrendeki biriyle kuracağın sıcak bir iletişim ileride kapı açabilir. Ortak para evindeki Mars–Jüpiter ikilisi ise ortak bütçe ya da yatırım konularında cesur fikirler getiriyor; bugün planla, kararı ise birkaç gün sonraya bırak.

Bekar Oğlaklar için güven veren, ayakları yere basan biri dikkatini çekebilir. Partnerli Oğlaklar ise evde partneriyle hazırlanacak bir akşam yemeğiyle ilişkiye sıcaklık katabilir. Kendine biraz yumuşaklık tanımak bugün en büyük stratejin olsun.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…