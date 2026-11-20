Sevgili Yay, kapının eşiğindesin! Yarın Güneş burcuna geçiyor ve bugün o heyecanın ilk kıvılcımlarını şimdiden hissediyorsun. Yönetici gezegenin Jüpiter, Mars'la birlikte keşif ve seyahat evinde; yeni bir yolculuk planlamak, bir eğitime kaydolmak ya da ufkunu açacak bir deneyim yaşamak için içini kıpır kıpır eden bir enerji var.

Ay ise aşk ve eğlence evinde, ateş burcu Koç'ta ilerliyor. Akşama doğru Ay'ın Jüpiter ve Mars'la uyumlu açılara yaklaşmasıyla neşen ve şansın artıyor. Bugün kendini eğlenceye, oyuna ve yaratıcılığa bırakmak için harika bir gün.

Bekar Yaylar için bugün bir flört başlatmak çok kolay; samimi ve doğal hâlin karşı tarafı etkileyecek. Partnerli Yaylar ise partneriyle spontane bir kaçamak planlayarak ilişkiye macera katabilir. Tek önerim: Geç saate kadar dolu dolu yaşa ama yarına da biraz enerji bırak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…