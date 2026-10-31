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Yay Burcu right-white
Kasım 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:30
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Gökyüzü Kasım ayında bir hayli hareketli! Yay ve yükselen Yay burçları Kasım ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Kasım ayı nasıl geçecek? Bu ay Yay ve yükselen Yay burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, ay sonunda Güneş'in burcuna geçmesiyle doğum günü sezonun başlıyor, ama Kasım'ın büyük kısmı içe dönük bir hazırlıkla geçiyor. Ayın başlarında Akrep burcunda doğan Yeniay on ikinci evinde iç huzurunu, dinlenmeyi ve geride kalanları bırakmayı destekliyor. Ay ortasında Mars ve Jüpiter dokuzuncu evinde buluşuyor; eğitim, yurt dışı, yayın ve geniş planlar için cesur bir adım atma zamanı. Ay sonuna doğru gelen İkizler Dolunayı yedinci evinde bir ilişkide ya da ortaklıkta bir kararı netleştiriyor. Satürn ile Neptün beşinci evinde yaratıcı alanda sabırlı ilerlemeni istiyor.

Maddi olarak on ikinci eve denk gelen Merkür retrosu gizli kalmış bir gideri ya da unutulan bir aboneliği ortaya çıkarabilir; ayın ortasında ileri harekete dönen Merkür bu konuyu çözmen için rahatlık sağlıyor. Güneş ve Jüpiter karesi yurt dışı ya da eğitim kaynaklı harcamaları büyütebilir. Ayın sonunda Mars'ın Başak'a geçmesi kariyerde yavaş ama sağlam bir ilerleme getiriyor.

Peki ya aşk? On birinci evindeki Venüs arkadaşlıktan doğan bir yakınlığı yeniden akla getiriyor; ayın ortasında ileri hareketine dönmesiyle bu bağ netleşiyor. Partnerli Yay, ortak bir arkadaş buluşmasıyla bağı tazeleyebilir. Bekar Yay ise ay sonunda Güneş burcuna geçtiğinde çekiciliğini artıracak; yeni biriyle tanışma ihtimali yükseliyor.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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