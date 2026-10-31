Sevgili Yay, ay sonunda Güneş'in burcuna geçmesiyle doğum günü sezonun başlıyor, ama Kasım'ın büyük kısmı içe dönük bir hazırlıkla geçiyor. Ayın başlarında Akrep burcunda doğan Yeniay on ikinci evinde iç huzurunu, dinlenmeyi ve geride kalanları bırakmayı destekliyor. Ay ortasında Mars ve Jüpiter dokuzuncu evinde buluşuyor; eğitim, yurt dışı, yayın ve geniş planlar için cesur bir adım atma zamanı. Ay sonuna doğru gelen İkizler Dolunayı yedinci evinde bir ilişkide ya da ortaklıkta bir kararı netleştiriyor. Satürn ile Neptün beşinci evinde yaratıcı alanda sabırlı ilerlemeni istiyor.

Maddi olarak on ikinci eve denk gelen Merkür retrosu gizli kalmış bir gideri ya da unutulan bir aboneliği ortaya çıkarabilir; ayın ortasında ileri harekete dönen Merkür bu konuyu çözmen için rahatlık sağlıyor. Güneş ve Jüpiter karesi yurt dışı ya da eğitim kaynaklı harcamaları büyütebilir. Ayın sonunda Mars'ın Başak'a geçmesi kariyerde yavaş ama sağlam bir ilerleme getiriyor.

Peki ya aşk? On birinci evindeki Venüs arkadaşlıktan doğan bir yakınlığı yeniden akla getiriyor; ayın ortasında ileri hareketine dönmesiyle bu bağ netleşiyor. Partnerli Yay, ortak bir arkadaş buluşmasıyla bağı tazeleyebilir. Bekar Yay ise ay sonunda Güneş burcuna geçtiğinde çekiciliğini artıracak; yeni biriyle tanışma ihtimali yükseliyor.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…