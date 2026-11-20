Boran Kuzum Big Mistakes'in Setinde Kaza Geçirdi: Ameliyat Oldu
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Netflix'in suç komedisi Big Mistakes'in oyuncusu Boran Kuzum, dizinin 2. sezon çekimleri sırasında set kazası geçirdi. Kuzum, çekimlerin son sahnesinde ayağının döndüğünü ve ameliyat olduğunu anlattı. Oyuncu, bir davet öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada kazayı 'küçük bir set kazası' olarak tanımladı.
Kaynak: Gazetemagazin
Boran Kuzum, Big Mistakes'in 2. sezon çekimlerinin son sahnesinde ayağını incitti.
Kuzum, kaza nedeniyle Ankara Film Festivali ödül törenine katılamadı.
Ameliyat sonrası ilk kez görüntülenen Kuzum'un genel durumunun iyi olduğu görüldü.
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