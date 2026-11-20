Ameliyatın ardından ilk kez İstanbul Etiler'de basın mensuplarınca görüntülenen Kuzum, kısa bir değerlendirmede bulundu. Genel durumunun iyi olduğu görülen oyuncunun sağlık durumu hakkında ayrıntılı bir açıklama paylaşılmadı.

Kuzum, daha önce Şahin Tepesi'nin setinde yaşadığı başka bir kazadan da söz etmişti. İkinci sezon çekimleri için Amerika'ya giden oyuncu, bu sezon da Yusuf'un hikayesini sürdürüyor.