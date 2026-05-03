İbrahim Selim'in Programına Katılan Boran Kuzum Big Mistakes Dizisinin Setinde Baklava Dağıttığını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
03.05.2026 - 15:47

Ülkemizin sevilen oyuncusu Boran Kuzum, yer aldığı Big Mistakes dizisiyle başarısını tüm dünyaya duydurdu bildiğiniz üzere. Kendisi 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Program hem oyuncunun samimi itirafları hem de stüdyodaki annesinin varlığıyla oldukça renkli anlara sahne oldu. 

Enerjik tavırları ve bitmek bilmeyen kahkahalarıyla dikkat çeken Kuzum, hayatına ve kariyerine dair pek çok bilinmeyeni ilk kez paylaştı. Sette 'baklava' asını ise bir kez daha gururlandırdı.

Big Mistakes setinde baklava!

Boran Kuzum, Amerika’daki ilk set gününde ekibe baklava götürerek Türk misafirperverliğini konuşturduğunu anlattı. Performansının beğenilmesi üzerine 'Rus' olarak yazılan karakterin 'Türk' olmasına karar verilen Boran Kuzum, bir rolü için mutfağa girip ciddi bir hazırlık süreci geçirdiğini ve bu iş için gerçek anlamda ter döktüğünü belirtti.

"Baklavayı mezarlıkta yedik."

Daha ilk gününden, kendisinin oyuncu olduğunu bilmeyenlerden, daha önce baklava bile görmemiş olanlara kadar herkese baklava ikram ederek sette sıcak bir atmosfer oluşturan genç oyuncu, hem dizideki başarısıyla hem de Türk kültürünü net bir şekilde tanıtmak için gösterdiği özenle takdir topladı.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
