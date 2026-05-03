"Saçı Kokuyor Diye Yeraltı Dizisinin Seti Durdu" Demişti: Devrim Özkan, Hakkındaki İddialara Sert Çıktı!

Merve Ersoy - TV Editörü
03.05.2026 - 11:19

Dün Muhabir Online muhabiri Akif Yaman, Yeraltı dizisinin başrolü Devrim Özkan hakkında oldukça ilginç bir iddiada bulundu. Yaman, Devrim Özkan'ın saçı koktuğu için yönetmenin seti durdurduğunu, oyuncunun saçlarını yıkamasının ardından sete devam edildiğini dile getiren bir haber yaptı. Devrim Özkan hakkındaki iddialara sert çıktı.

Yeraltı'nda gösterdiği başarılı performansın yanı sıra daha önce Sümeyye Aydoğan'la başrol krizi yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Devrim Özkan, bu kez ilginç iddianın merkezinde yer aldı.

Muhabir Online'ın muhabiri Akif Yaman, dün özel haberinde oldukça ilginç iddialarda bulundu. Yaman, Devrim Özkan’ın bir sahne çekimi sırasında saçlarından gelen yoğun koku nedeniyle yönetmenin çekimi durdurduğunu iddia etti. İddiaya göre, sete kısa bir ara verildi ve oyuncunun saçları yıkatıldı. Devrim Özkan'ın saçlarını güçlendirmek için bakım yağları sürdüğü ve bu sebeple koku yayıldığı da iddialar arasında yer aldı.

Devrim Özkan, hakkında ortaya atılan bu iddialara sert çıktığı bir paylaşım yaptı.

Özkan, “Bugün şahsımı hedef alan ve hiçbir etik değerle bağdaşmayan 'haber' adı altındaki asılsız iddialar üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu hissediyorum.

Yıllardır süregelen, sistematik bir şekilde şahsımı karalamayı ve itibar suikastı yapmayı alışkanlık haline getiren bu şahıs/mecra, bugün yine gazetecilik ilkelerini ayaklar altına alarak tamamen hayal ürünü bir senaryoyu servis etmiştir.

Geçmişte defalarca yalan olduğu kanıtlanmış iddialarına bir yenisini ekleyen bu zihniyetin tek motivasyonunun 'etkileşim ve tıklanma' olduğu aşikardır. Sadece birkaç beğeni ve daha fazla izlenme uğruna; bir insanın emeğini, özel hayatını ve onurunu hiçe sayarak yapılan bu eylemler, ne basın özgürlüğüyle ne de insanlıkla açıklanabilir.

Kendi başarısızlıklarını başkalarının hayatlarını kirleterek örtmeye çalışanlara açıkça söylüyorum:

Başkalarının mutsuzluğu ve mağduriyeti üzerinden kurguladığınız o sahte dünyadan kazandığınız her kuruş haramdır. İftira atarak, yalan söyleyerek ve kul hakkı yiyerek elde ettiğiniz o 'etkileşimler', gerçeklerin karşısında tuzla buz olmaya mahkumdur.

Sessizliğimizin bir kabulleniş değil, asaletimizden olduğunu anlamayanlara cevabımız bu kez sadece böyle olmayacak. Bugüne kadar biriktirilen tüm yalan haberler ve bugünkü son çirkin iddia ile ilgili olarak hukuki olarak hesaplaşacağım.” açıklamasında bulundu.

Devrim Özkan'ın açıklaması:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
