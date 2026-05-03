Yeniden Markalaşan Addison Rae’in “Addison” Albümünü İnceliyoruz!

Erkan Tuna Budak
03.05.2026 - 12:01

Sosyal medyada dans trendleri başlatan genç bir ismin, modern pop sahnesinin en dikkat çeken figürlerinden birine dönüşmesi fikri başlarda hepimize biraz uzak geliyordu. Ancak Addison Rae, 2025 yazında yayınladığı ilk stüdyo albümü “Addison” ile bu ön yargıları rafa kaldırdı. İnternet şöhretinin getirdiği o uçucu havayı geride bıraktı ve müzik dünyasına yeni bir soluk getirdi diyebiliriz.

Albümü incelerken arkada şarkıları da çalsın!

TikTok'tan müzik dünyasına sıyrılırken arkasındaki isim önemli: Charli xcx.

Addison’ın müzik endüstrisinde ciddiye alınmaya başlandığı an aslında kendi albümünden önce geldi. Charli xcx’in “Von dutch” remiksinde sergilediği o umursamaz, havalı ve kendinden emin tavrı sıradan bir popçu olmak istemediğinin net mesajıydı. İkilinin yan yana olması ona alternatif pop dinleyicisinin kapılarını araladı ve bugünkü temiz estetiğinin zeminini hazırladı.

Charli xcx'in konserlerine davet edilip şarkıdaki meşhur çığlığa bütün dinleyicileri dahil etmesi de olay oldu.

Von dutch kaydedilirken addison Rae, kendi nakaratını seslendirecekti fakat stüdyoda bir çığlık sesi yükseldi. Kimse bunun geleceğini bilmiyordu. Şarkının imzası oldu birden ve konserlerde bütün insanlar bu şarkıda hep bir ağızdan çığlık atmaya başladılar.

Sonrasında Addison, 6 Haziran 2025'te kendi adını taşıdığı albümü yayımladı.

Günümüzde dinlenme sayılarını artırmak için şişirilmiş ve 20-25 şarkılık yorucu albümlerin aksine 'Addison' son derece derli toplu bir iş. Toplam 12 şarkıdan oluşan ve 33 dakika süren bu albüm dinleyiciyi yormadan meramını anlatıyor. Fazlalık hissedilmeden her şarkının albümün geneline hizmet ettiği net bir yapı kurulmuş.

Albümde "interlude" parçalar da var. Onlardan birisi de bu. Ne anlama geliyor?

Albümde dikkat çeken bir diğer detay ise 48 saniyelik 'Lost & Found' ve 57 saniyelik 'Life's No Fun Through Clear Waters' gibi kısa kayıtlar. Müzik terminolojisinde 'interlude' olarak adlandırılan bu konseptin Türkçe karşılığı 'geçiş parçası' veya 'ara müzik'. Addison bu kısa parçaları dinleyiciye bir şarkıdan diğerine geçerken küçük bir nefes alma alanı sunan ve albümün duygusal temposunu dengeleyen zarif köprüler olarak kullanıyor.

58 seanslık ince bir işçilikle Max Martin ekolü var. Ne demek bu?

Bu albümün altyapısı anlık heveslere bırakılmamış. Şarkıların mutfağında Los Angeles, New York ve İsveç arasında geçen tam 58 seanslık uzun bir stüdyo mesaisi yatıyor. Prodüksiyon koltuğunda oturan Elvira Anderfjärd ve Luka Kloser, meşhur Max Martin ekolünün pürüzsüz, temiz ve hatasız ses işçiliğini albüme birebir yansıtmayı başarmış.

Arabada camlar açıkken ılık bir rüzgar gibi: Diet Pepsi

Albümün en sevilen şarkılarından biri olan Diet Pepsi, aslında 'Backseat' olarak adlandırılacaktı fakat Charli xcx, şarkının 'Diet Pepsi' olmasını istedi çünkü sihir bu isimdeydi. İsmi değiştirilince epey dikkat çeken bir şarkı oldu. Tabii TikTok'un da büyük bir etkisi var.

2000'lerin loş ışıklı kulüplerine bir göz kırpış: Aquamarine

'Diet Pepsi'nin aydınlık havası, 'Aquamarine' ile yerini gecenin loşluğuna bırakıyor. 2000'lerin başındaki kulüp estetiği, deep house ve dance-pop ritimleriyle birleşiyor. Parçanın Coachella'da Arca'nın setinde sürpriz bir şekilde çalınması, Addison'ın kulüp kültürüne ne kadar bilinçli bir selam gönderdiğinin en somut kanıtı oldu.

Albümde çabasız ve kusursuz bir nostalji yatıyor. Fısıltılar geri döndü diyebiliriz.

'High Fashion' ve 'Fame Is a Gun' gibi parçalarda herkesin aşina olduğu yüksek sesli ve bağıran pop yıldızı imajı tamamen siliniyor. Vokaller gereksizce ön plana çıkmaya veya şov yapmaya çalışmıyor. Bunun yerine Kylie Minogue ve Madonna'nın 2000'lerdeki sakin ve fısıltılı ama kendinden emin ses kullanımını andıran pürüzsüz bir tavır devreye giriyor. Dinlerken hemen anlıyorsunuz.

Acımasız puanlamalarıyla bilinen Pitchfork, Addison'a 8.0 puanı layık gördü.

İnternet figürlerinin yaptığı albümler genelde müzik otoritelerinin pek ciddiye aldığı işler olmaz. Ancak 'Addison', Pitchfork'tan 8.0 gibi oldukça iddialı bir puan koparmayı başardı.

Bizim her ay yaptığımız Billboard Hot 100 listesinin yanında Hot 200 de var. Billboard 200 listesine 4 numaradan girmesi de büyük olay oldu!

Aynı zamanda 2026 Grammy Ödülleri'nde "En İyi Yeni Sanatçı" kategorisinde aday gösterildi.

Bunlar Addison'ın artık endüstrinin merkezinde duran kalıcı bir isim olduğunu tescilledi!

Erkan Tuna Budak
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
