Yazlık Playlist Hazırlığı: Listenize Mutlaka Eklemeniz Gereken Şarkılar

Ceren Özer - Onedio Üyesi
24.05.2026 - 12:01
Güneşin yüzünü iyice gösterdiği, camların sonuna kadar açıldığı ve rotaların masmavi kıyılara çevrildiği o büyülü mevsime sonunda merhaba dedik! Yaz demek, sadece tatil ya da güneşlenmek demek değil; yaz demek, o anlara eşlik eden, yıllar geçse de unutulmayacak hatıraları notalara dönüştürmek.

1. Yaşar - Aldanırım

Yaz akşamı dendiğinde benim aklıma ilk gelen isimlerden biri Yaşar. Akdeniz’in o ılık rüzgarını, sahil kasabalarındaki o huzurlu melankoliyi ve aşkı en zarif şekilde anlatan bu parça, listenin açılışında ruhunuzu dinlendirecek.

2. Mirkelam - Tavla

0’ların o koşan adamının en enerjik, en bizden şarkılarından biri.

3. Athena - Sende Yap

Eğer listenin enerjisini bir anda tavan yaptırmak istiyorsak Athena şart.

4. Sophie Ellis-Bextor - Murder on the Dancefloo

Listeye biraz sofistike bir disko havası katmaya ne dersiniz?

5. Aşkın Nur Yengi - Ay İnanmıyorum

90'ların o kıpır kıpır, samimi ve tatlı telaşlı pop müziğinin zirvesi. Aşkın Nur Yengi’nin o bitmek bilmeyen enerjisi, yazın o flörtöz ve heyecanlı ruhunu listeye tam kalbinden aşılıyor.

6. Gorillaz - Feel Good Inc.

: Listeye biraz 'alternative' bir tat katmak gerekirse, Gorillaz’dan daha iyisi olamazdı.

7. Levent Yüksel - Med Cezir

Bu şarkı bir klasik değil, bir ekol.

8. Kurban - Sarı Çizmeli Mehmet Ağa

Barış Manço’ya bir saygı duruşu ama en sert ve en eğlenceli haliyle!

9. Yavuz Çetin - Sahil

Gitarın dahi isminden, adıyla müsemma bir parça. Sahil... Blues tınılarının Ege ve Akdeniz ruhuyla birleştiği o an. Bu şarkıyı dinlerken gözlerini kapatırsan, ayaklarının altındaki sıcak kumu ve yüzüne vuran iyot kokusunu hissedebilirsin.

10. Yalın - Cumhuriyet

Yalın’ın o aşk dolu, neşeli ve modern dünyası. Yaz aşklarının o heyecanlı başlangıçlarını, verilen umutlu sözleri hatırlatan bir parçayla devam ediyoruz.

11. Yonca Evcimik - Abone

Türk popunun kırılma noktası. Abone çalmaya başladığında içimizdeki o 90'lar çocuğu hemen uyanıyor. Renkli kıyafetler, o meşhur dans koreografileri ve bitmek bilmeyen bir yaşam sevinci...

12. Gülşen - Yurtta Aşk Cihanda Aşk

Gülşen’in o 'ben buradayım' diyen iddialı girişleri...

13. Peyk - Don Kafa

  • Peyk’in o samimi ve dertli ama bir o kadar da müzikal kalitesi yüksek dünyası, yaz akşamlarındaki o derin sohbetlerin fon müziği olmaya aday.

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
