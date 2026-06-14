Show TV’nin Yeni Uyarlama Dizisi Cevher’in Yönetmeni Belli Oldu

Yapım ekibi şimdi projeyi yeni sezon için ekrana hazırlıyor. Dizinin hikayesi bir kadının yaşam mücadelesine odaklanacak.

Yönetmen koltuğuna oturan Neslihan Yeşilyurt, daha önce televizyon dünyasında ses getiren birçok projede görev aldı. Yasak Elma, Sadakatsiz ve Bahar gibi yapımlarda yönetmen olarak yer alan Yeşilyurt, yeni sezonda Cevher için çalışacak.

Dizinin yapımcılığını Öner Arslanel ve Fabrika Yapım üstleniyor. Projenin kreatif yapımcısı ise Salih Fahlıoğulları oldu. Senaryo tarafında Burcu Yılmaz görev alıyor.

Yönetmenin açıklanmasının ardından gözler şimdi oyuncu kadrosuna çevrildi. Özellikle başrol karakterini kimin canlandıracağı merak konusu oldu. Yapım ekibinin bu konuda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.