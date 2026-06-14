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Show TV’nin Yeni Uyarlama Dizisi Cevher’in Yönetmeni Belli Oldu

Show TV’nin Yeni Uyarlama Dizisi Cevher’in Yönetmeni Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
14.06.2026 - 08:57
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Yeni sezon hazırlıkları devam ederken kanalların ekrana getireceği projelerle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son dönemde duyurulan yapımlar arasında yer alan Cevher dizisinde önemli bir gelişme yaşandı. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin yönetmeni belli oldu. Yurt dışında büyük ilgi gören bir yapımdan uyarlanan proje için hazırlıklar sürüyor. Yapım ekibi kadro çalışmalarına da devam ediyor. Dizinin hem oyuncu kadrosu hem de hikayesi şimdiden merak edilmeye başlandı. Son olarak yönetmen koltuğuna oturacak isim netlik kazandı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Show TV için hazırlanan Cevher dizisinin yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt üstlenecek.

Show TV için hazırlanan Cevher dizisinin yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt üstlenecek.

Televizyon dünyasının yakından tanıdığı yönetmen, yeni sezonda bu projeyle seyirci karşısına çıkacak. Böylece dizinin yaratıcı ekibindeki önemli isimlerden biri de açıklanmış oldu.

Cevher, Fransız yapımı “High Intellectual Potential” dizisinden uyarlanıyor. Yayınlandığı ülkede dikkat çeken yapım, daha sonra birçok farklı ülkeye satıldı. Dizi farklı ülkelerde de izleyiciyle buluştu.

Türkiye uyarlaması için hazırlıklar bir süredir devam ediyordu.

Türkiye uyarlaması için hazırlıklar bir süredir devam ediyordu.

Yapım ekibi şimdi projeyi yeni sezon için ekrana hazırlıyor. Dizinin hikayesi bir kadının yaşam mücadelesine odaklanacak.

Yönetmen koltuğuna oturan Neslihan Yeşilyurt, daha önce televizyon dünyasında ses getiren birçok projede görev aldı. Yasak Elma, Sadakatsiz ve Bahar gibi yapımlarda yönetmen olarak yer alan Yeşilyurt, yeni sezonda Cevher için çalışacak.

Dizinin yapımcılığını Öner Arslanel ve Fabrika Yapım üstleniyor. Projenin kreatif yapımcısı ise Salih Fahlıoğulları oldu. Senaryo tarafında Burcu Yılmaz görev alıyor.

Yönetmenin açıklanmasının ardından gözler şimdi oyuncu kadrosuna çevrildi. Özellikle başrol karakterini kimin canlandıracağı merak konusu oldu. Yapım ekibinin bu konuda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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