Show TV’nin Yeni Uyarlama Dizisi Cevher’in Yönetmeni Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yeni sezon hazırlıkları devam ederken kanalların ekrana getireceği projelerle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son dönemde duyurulan yapımlar arasında yer alan Cevher dizisinde önemli bir gelişme yaşandı. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin yönetmeni belli oldu. Yurt dışında büyük ilgi gören bir yapımdan uyarlanan proje için hazırlıklar sürüyor. Yapım ekibi kadro çalışmalarına da devam ediyor. Dizinin hem oyuncu kadrosu hem de hikayesi şimdiden merak edilmeye başlandı. Son olarak yönetmen koltuğuna oturacak isim netlik kazandı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV için hazırlanan Cevher dizisinin yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt üstlenecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye uyarlaması için hazırlıklar bir süredir devam ediyordu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın