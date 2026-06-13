Uzak Şehir'in 3. Sezon Çekimlerinden Aybüke Pusat'ın Yeni Projesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
13 Haziran Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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NOW'da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı'nın sezon finalinde başrol Aybüke Pusat kadroya veda etti.
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Eşref Rüya'nın büyük finali, Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek'in ölümüyle sosyal medyada gündem oldu.
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya final yaptı.
NOW, yeni sezonda ekrana gelecek Karadeniz dizisi "Sevdam Karadeniz"in hazırlıklarına başladı.
12 Haziran Cuma reyting sonuçları belli oldu.
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Yasak Elma oyuncuları Eda Ece ve Şevval Sam'ın başrolde yer aldığı yeni komedi dizisi "Düğünümüz Var" için geri sayım başladı.
2 sezondur pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Uzak Şehir, kısa sürede haftanın en çok reyting alan yapımı olmuştu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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