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Uzak Şehir'in 3. Sezon Çekimlerinden Aybüke Pusat'ın Yeni Projesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir'in 3. Sezon Çekimlerinden Aybüke Pusat'ın Yeni Projesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir Reyting Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.06.2026 - 15:37
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

13 Haziran Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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NOW'da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı'nın sezon finalinde başrol Aybüke Pusat kadroya veda etti.

NOW'da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı'nın sezon finalinde başrol Aybüke Pusat kadroya veda etti.

NOW dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'na sezon finalinde veda eden Aybüke Pusat'ın yeni projesi belli oldu. Halef'ten ayrılığı sosyal medyanın gündemine oturan Aybüke Pusat, diziden ayrılır ayrılmaz film projesiyle anlaştı.

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Eşref Rüya'nın büyük finali, Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek'in ölümüyle sosyal medyada gündem oldu.

Eşref Rüya'nın büyük finali, Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek'in ölümüyle sosyal medyada gündem oldu.

Eşref Rüya'nın finalinde Eşref Tek'in ölümü izleyicileri derinden etkilerken, dizinin ardından yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. Adanalı bir esnafın, Eşref Tek'in ruhuna lokma dağıtacağını açıklaması kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya final yaptı.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya final yaptı.

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, 2. sezonuyla final yaparak ekranlara veda etti. Eşref Rüya'nın finali çok konuşulurken fenomen dizinin son bölümündeki aksiyon sahnesinin kamera arkası yayınlandı.

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NOW, yeni sezonda ekrana gelecek Karadeniz dizisi "Sevdam Karadeniz"in hazırlıklarına başladı.

NOW, yeni sezonda ekrana gelecek Karadeniz dizisi "Sevdam Karadeniz"in hazırlıklarına başladı.

TRT yapımı Taşacak Bu Deniz'in reyting başarısının ardından Karadeniz dizilerine rağbet arttı. NOW, yeni sezon için Karadeniz dizisi Sevdam Karadeniz'i duyururken iddialı diziye final yapan Kıskanmak oyuncusunun dahil olduğu açıklandı.

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12 Haziran Cuma reyting sonuçları belli oldu.

12 Haziran Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar'ın sezon finali yapmasıyla 12 Haziran Cuma günü liderlik sıralaması değişti. Kanada - Bosna Hersek maçı reytinglerde zirvede yer alırken onu gündüz kuşağından Müge Anlı ile Tatlı Sert takip etti. Tekrarı yayınlanan Doğanın Kanunu ve Daha 17 ise ilk 10'a bile giremedi.

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Yasak Elma oyuncuları Eda Ece ve Şevval Sam'ın başrolde yer aldığı yeni komedi dizisi "Düğünümüz Var" için geri sayım başladı.

Yasak Elma oyuncuları Eda Ece ve Şevval Sam'ın başrolde yer aldığı yeni komedi dizisi "Düğünümüz Var" için geri sayım başladı.

Yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, televizyon dünyasının en iddialı projelerinden biri olarak gösterilen “Düğünümüz Var” dizisinde önemli bir gelişme yaşandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve komedi hikâyesiyle dikkat çeken dizinin hangi kanalda yayınlanacağı netlik kazandı.

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2 sezondur pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Uzak Şehir, kısa sürede haftanın en çok reyting alan yapımı olmuştu.

2 sezondur pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Uzak Şehir, kısa sürede haftanın en çok reyting alan yapımı olmuştu.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz günlerde sezon finali bölümüyle ekran arası verdi. Uzak Şehir'in sezon finalinin ardından dizinin Cihan ve Sadakat'i Ozan Akbaba ile Gonca Cilasun, Çırak dizisinin hazırlıklarına başlarken Uzak Şehir seyircisi, dizinin 3. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı konusunda sabırsızlanmaya başladı. Uzak Şehir'in 3. sezonuna dair beklenen açıklama geldi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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