Yeni Sezonda Yayınlanacak Komedi Dizisi "Düğünümüz Var"ın Kanalı Belli Oldu
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Yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, televizyon dünyasının en iddialı projelerinden biri olarak gösterilen “Düğünümüz Var” dizisinde önemli bir gelişme yaşandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve komedi hikâyesiyle dikkat çeken dizinin hangi kanalda yayınlanacağı netlik kazandı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Yasak Elma oyuncuları Eda Ece ve Şevval Sam'ın başrolde yer aldığı yeni komedi dizisi "Düğünümüz Var" için geri sayım başladı.
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Yeni sezonun iddialı komedi dizisi Düğünümüz Var, Star TV'de yayınlanacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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