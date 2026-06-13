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Yeni Sezonda Yayınlanacak Komedi Dizisi "Düğünümüz Var"ın Kanalı Belli Oldu

Yeni Sezonda Yayınlanacak Komedi Dizisi "Düğünümüz Var"ın Kanalı Belli Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.06.2026 - 11:06
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Yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, televizyon dünyasının en iddialı projelerinden biri olarak gösterilen “Düğünümüz Var” dizisinde önemli bir gelişme yaşandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve komedi hikâyesiyle dikkat çeken dizinin hangi kanalda yayınlanacağı netlik kazandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Yasak Elma oyuncuları Eda Ece ve Şevval Sam'ın başrolde yer aldığı yeni komedi dizisi "Düğünümüz Var" için geri sayım başladı.

Yasak Elma oyuncuları Eda Ece ve Şevval Sam'ın başrolde yer aldığı yeni komedi dizisi "Düğünümüz Var" için geri sayım başladı.

Yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday olan Poll Films imzalı “Düğünümüz Var” dizisinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Komedi türünde hazırlanan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken projeye son olarak başarılı oyuncu Sarp Apak dahil oldu. Binnur Kaya, Eda Ece, Şevval Sam, Şükran Ovalı, Enis Arıkan, Buğra Gülsoy, Yasemin Ergene ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı dizinin kadrosu adeta yıldızlar geçidini andırırken merakla beklenen komedi dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı sonunda belli oldu.

Yeni sezonun iddialı komedi dizisi Düğünümüz Var, Star TV'de yayınlanacak.

Yeni sezonun iddialı komedi dizisi Düğünümüz Var, Star TV'de yayınlanacak.

Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu'nun kaleme aldığı, merakla beklenen Düğünümüz Var dizisinin yayınlanacağı kanal netleşti. Büyük ilgi gören proje, yeni sezonda Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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