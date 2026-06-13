Uzak Şehir'in 3. Sezon Çekimlerinin Başlama Tarihi Belli Oldu
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz günlerde sezon finali bölümüyle ekran arası verdi. Uzak Şehir'in sezon finalinin ardından dizinin Cihan ve Sadakat'i Ozan Akbaba ile Gonca Cilasun, Çırak dizisinin hazırlıklarına başlarken Uzak Şehir seyircisi, dizinin 3. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı konusunda sabırsızlanmaya başladı. Uzak Şehir'in 3. sezonuna dair beklenen açıklama geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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2 sezondur pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Uzak Şehir, kısa sürede haftanın en çok reyting alan yapımı olmuştu.
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Uzak Şehir'in 3. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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