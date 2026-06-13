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Uzak Şehir'in 3. Sezon Çekimlerinin Başlama Tarihi Belli Oldu

Uzak Şehir'in 3. Sezon Çekimlerinin Başlama Tarihi Belli Oldu

yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.06.2026 - 09:41
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz günlerde sezon finali bölümüyle ekran arası verdi. Uzak Şehir'in sezon finalinin ardından dizinin Cihan ve Sadakat'i Ozan Akbaba ile Gonca Cilasun, Çırak dizisinin hazırlıklarına başlarken Uzak Şehir seyircisi, dizinin 3. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı konusunda sabırsızlanmaya başladı. Uzak Şehir'in 3. sezonuna dair beklenen açıklama geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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2 sezondur pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Uzak Şehir, kısa sürede haftanın en çok reyting alan yapımı olmuştu.

2 sezondur pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Uzak Şehir, kısa sürede haftanın en çok reyting alan yapımı olmuştu.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerde yer aldığı Uzak Şehir, TRT'nin rakip dizisi Taşacak Bu Deniz'e rağmen haftalık reyting mücadelesinde mükemmel bir performans sergiliyor. 2 sezondur ekrana gelmesine rağmen hala zirveden inmeyen Uzak Şehir, geçtiğimiz günlerde 2. kez sezon finali yaparken seyirci, 3. sezonun ne zaman geleceğine dair sorular sormaya başladı. Uzak Şehir'e dair beklenen haber sonunda geldi.

Uzak Şehir'in 3. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu.

Uzak Şehir'in 3. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş, X hesabında Uzak Şehir'in 3. sezonunun akıbetini duyurdu. Altuntaş, Uzak Şehir'in 3. sezon çekimlerinin ağustos ayının sonunda başlayacağını açıkladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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