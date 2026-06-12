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Sevdiğim Sensin'in Erkan'ı Aytaç Şaşmaz'dan 2. Sezon Açıklaması

Sevdiğim Sensin'in Erkan'ı Aytaç Şaşmaz'dan 2. Sezon Açıklaması

yerli dizi Sevdiğim Sensin
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.06.2026 - 22:09
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Star TV'nin iddialı dizisi Sevdiğim Sensin, kısa sürede perşembe akşamlarının en çok izlenen yapımı oldu. Halef: Köklerin Çağrısı'nı reytinglerde sollayan Sevdiğim Sensin, heyecanlı bir sezon finali bölümüyle ekranlara ara verirken dizinin Erkan'ı Aytaç Şaşmaz, 2. sezon hazırlıkları hakkında konuştu.

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Sevdiğim Sensin, geçtiğimiz günlerde enfes bir sezon finali bölümüyle ekran arası verdi.

Sevdiğim Sensin, geçtiğimiz günlerde enfes bir sezon finali bölümüyle ekran arası verdi.

Star TV ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede perşembe akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri haline gelen Sevdiğim Sensin, sezon finali bölümüyle izleyicilerine kısa bir ara verdi. Reytinglerde Halef: Köklerin Çağrısı dizisini geride bırakan yapım, ilk sezonunu büyük bir ilgiyle tamamladı.

Dizide Erkan karakterine hayat veren Aytaç Şaşmaz, muhabirlerin sorularını yanıtlarken ikinci sezonla ilgili merak edilenleri paylaştı. Şaşmaz, ekibin yeni sezon hazırlıklarına başladığını belirtirken, çekimlerin ağustos ayının ilk günlerinde yeniden başlamasının planlandığını söyledi.

Aytaç Şaşmaz'ın Sevdiğim Sensin'in 2. sezon açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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