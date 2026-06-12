Sevdiğim Sensin'in Erkan'ı Aytaç Şaşmaz'dan 2. Sezon Açıklaması
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Star TV'nin iddialı dizisi Sevdiğim Sensin, kısa sürede perşembe akşamlarının en çok izlenen yapımı oldu. Halef: Köklerin Çağrısı'nı reytinglerde sollayan Sevdiğim Sensin, heyecanlı bir sezon finali bölümüyle ekranlara ara verirken dizinin Erkan'ı Aytaç Şaşmaz, 2. sezon hazırlıkları hakkında konuştu.
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Sevdiğim Sensin, geçtiğimiz günlerde enfes bir sezon finali bölümüyle ekran arası verdi.
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Aytaç Şaşmaz'ın Sevdiğim Sensin'in 2. sezon açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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