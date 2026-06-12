Aşk İddialarını Reddeden Şükrü Özyıldız ve Cemre Gümeli'den Kuruluş Orhan Paylaşımı

Dizide partner olarak izleyici karşısına çıkan ve haklarında aşk dedikoduları çıkan ikili, final sonrası setten paylaştıkları kareyle yeniden gündeme geldi. Daha önce Şükrü Özyıldız, Cemre Gümeli’yle ilgili çıkan aşk söylentilerine 'Cemre'yle biz çok yakın arkadaşız... Partner olarak çok yakıştırdılar o yüzden sevgililer zannettiler. Ama yani Cemre'yi ben çok sevdiğim bir arkadaşım. İyi ki de o oldu. Yani böyle şeyler iki oyuncu arasında çok nadir yakalanır. Yani o sadece sevgi demek değil.' sözleriyle açıklık getirmişti.

Ancak dizinin bitmesine rağmen birlikte yapılan paylaşım, ikili hakkındaki iddiaların yeniden alevlenmesine neden oldu.