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Aşk İddialarını Reddeden Şükrü Özyıldız ve Cemre Gümeli'den Kuruluş Orhan Paylaşımı

Aşk İddialarını Reddeden Şükrü Özyıldız ve Cemre Gümeli'den Kuruluş Orhan Paylaşımı

Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.06.2026 - 19:33
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ATV'nin sevilen dönem dizisi Kuruluş Orhan, düşük reytingler nedeniyle 1. sezonuyla final yaptı. Dizinin finalinin ardından oyunculardan veda paylaşımları gelirken bir paylaşım da Cemre Gümeli ve Şükrü Özyıldız'dan geldi. Kuruluş Orhan'da partner olan ve aşk yaşadıkları iddia edilen ikili, finalin ardından paylaştıkları set fotoğrafıyla gündem oldu.

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Mert Yazıcıoğlu'nun başrolde yer aldığı Kuruluş Orhan, düşük reytingler nedeniyle final yaptı.

Mert Yazıcıoğlu'nun başrolde yer aldığı Kuruluş Orhan, düşük reytingler nedeniyle final yaptı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve dönem dizileri arasında dikkat çeken Kuruluş Orhan, beklentilerin altında kalan reytingler nedeniyle ilk sezonunun ardından final yaptı. Dizinin sona ermesiyle birlikte oyuncu kadrosundan peş peşe veda mesajları gelirken, Cemre Gümeli ve Şükrü Özyıldız’ın paylaşımı da öne çıktı.

Kuruluş Orhan'da partner olan Şükrü Özyıldız ve Cemre Gümeli'nin dizi aşkının gerçek olduğu iddia edilmişti.

Kuruluş Orhan'da partner olan Şükrü Özyıldız ve Cemre Gümeli'nin dizi aşkının gerçek olduğu iddia edilmişti.

Dizide partner olarak izleyici karşısına çıkan ve haklarında aşk dedikoduları çıkan ikili, final sonrası setten paylaştıkları kareyle yeniden gündeme geldi. Daha önce Şükrü Özyıldız, Cemre Gümeli’yle ilgili çıkan aşk söylentilerine 'Cemre'yle biz çok yakın arkadaşız... Partner olarak çok yakıştırdılar o yüzden sevgililer zannettiler. Ama yani Cemre'yi ben çok sevdiğim bir arkadaşım. İyi ki de o oldu. Yani böyle şeyler iki oyuncu arasında çok nadir yakalanır. Yani o sadece sevgi demek değil.' sözleriyle açıklık getirmişti.

Ancak dizinin bitmesine rağmen birlikte yapılan paylaşım, ikili hakkındaki iddiaların yeniden alevlenmesine neden oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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