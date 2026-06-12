Aşk İddialarını Reddeden Şükrü Özyıldız ve Cemre Gümeli'den Kuruluş Orhan Paylaşımı
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ATV'nin sevilen dönem dizisi Kuruluş Orhan, düşük reytingler nedeniyle 1. sezonuyla final yaptı. Dizinin finalinin ardından oyunculardan veda paylaşımları gelirken bir paylaşım da Cemre Gümeli ve Şükrü Özyıldız'dan geldi. Kuruluş Orhan'da partner olan ve aşk yaşadıkları iddia edilen ikili, finalin ardından paylaştıkları set fotoğrafıyla gündem oldu.
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Mert Yazıcıoğlu'nun başrolde yer aldığı Kuruluş Orhan, düşük reytingler nedeniyle final yaptı.
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Kuruluş Orhan'da partner olan Şükrü Özyıldız ve Cemre Gümeli'nin dizi aşkının gerçek olduğu iddia edilmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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