Evet/Hayır Testine Göre Yalnızlığa Bağımlı mısın?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yalnız kalmayı sevmekle yalnızlığa ihtiyaç duymak arasında ince bir çizgi var. Bazen insanlardan uzaklaşıp kendi dünyana dönmek sana iyi gelebilir. Telefonunu sessize almak, kimseyle konuşmadan bir akşam geçirmek veya tek başına bir şeyler yapmak son derece normal. Peki ya yalnızlık senin için bir tercih olmaktan çıkıp kendini en güvende hissettiğin tek alan haline geldiyse?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evet/Hayır Testine Göre Yalnızlığa Bağımlı mısın?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın