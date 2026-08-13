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Evet/Hayır Testine Göre Yalnızlığa Bağımlı mısın?

Evet/Hayır Testine Göre Yalnızlığa Bağımlı mısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
13.08.2026 - 11:05
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Yalnız kalmayı sevmekle yalnızlığa ihtiyaç duymak arasında ince bir çizgi var. Bazen insanlardan uzaklaşıp kendi dünyana dönmek sana iyi gelebilir. Telefonunu sessize almak, kimseyle konuşmadan bir akşam geçirmek veya tek başına bir şeyler yapmak son derece normal. Peki ya yalnızlık senin için bir tercih olmaktan çıkıp kendini en güvende hissettiğin tek alan haline geldiyse?

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Evet/Hayır Testine Göre Yalnızlığa Bağımlı mısın?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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