Gökyüzü Kara Bulutlarla Kaplanacak: Hava Durumu Uyarısı Yapıldı, Bugünlere Dikkat!
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Türkiye'nin kuzey kesimleri ve İstanbul, Balkanlar üzerinden giriş yapan serin ve yağışlı havanın etkisine girmeye hazırlanıyor. AKOM verilerine göre megakentte hafta sonu yerel yağışlar beklenirken, Karadeniz'in bazı illeri için kuvvetli sağanak, Marmara ve Kuzey Ege için ise fırtına uyarısı yapıldı.
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Kavurucu sıcakların ardından başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin kuzey bölgeleri, Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgasıyla derin bir nefes alacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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