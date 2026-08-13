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Gökyüzü Kara Bulutlarla Kaplanacak: Hava Durumu Uyarısı Yapıldı, Bugünlere Dikkat!

Gökyüzü Kara Bulutlarla Kaplanacak: Hava Durumu Uyarısı Yapıldı, Bugünlere Dikkat!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.08.2026 - 11:38
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Türkiye'nin kuzey kesimleri ve İstanbul, Balkanlar üzerinden giriş yapan serin ve yağışlı havanın etkisine girmeye hazırlanıyor. AKOM verilerine göre megakentte hafta sonu yerel yağışlar beklenirken, Karadeniz'in bazı illeri için kuvvetli sağanak, Marmara ve Kuzey Ege için ise fırtına uyarısı yapıldı.

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Kavurucu sıcakların ardından başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin kuzey bölgeleri, Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgasıyla derin bir nefes alacak.

Kavurucu sıcakların ardından başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin kuzey bölgeleri, Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgasıyla derin bir nefes alacak.

Megakent sakinlerini günlerdir bunaltan yüksek sıcaklıklar, yerini rüzgarlı ve yer yer yağışlı günlere bırakıyor. Ancak bu serinlikle birlikte yetkililer, bazı bölgeler için şiddetli rüzgar ve sağanak alarmı vererek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre, kenti ferahlatan bu hava akımı önümüzdeki haftanın ilk günlerine kadar varlığını hissettirecek. Termometrelerin yarından tezi yok 25 ile 28 derece aralığına ineceği öngörülürken, hafta sonu planı yapanların kısa süreli ve bölgesel yaz yağmurlarına karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

AKOM'un güncel altı günlük tahmin raporu, İstanbul'daki hava değişimini net bir şekilde ortaya koyuyor. Yarın kentte parçalı bulutlu bir gökyüzü eşliğinde sıcaklığın 28 derece civarında ölçülmesi bekleniyor. Cumartesi ve pazar günleri ise bölgesel yağış geçişleriyle birlikte hava bir derece daha serinleyerek 27 derece bandında seyredecek. Yeni haftanın ilk iş günü olan 17 Ağustos Pazartesi itibarıyla yağışlı sistem megakenti terk edecek. Pazartesi günü az bulutlu havayla birlikte sıcaklık 29 dereceye çıkarken, ısınma eğilimi 18 Ağustos Salı günü 31 derece, 19 Ağustos Çarşamba günü ise 33 derece ile yeniden kendisini gösterecek.

Yağışlı ve rüzgarlı sistem sadece İstanbul'u değil, yurdun kuzey şeridini de yakından ilgilendiriyor. Meteorolojik verilere göre özellikle Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun dolaylarında yağmurun zaman zaman oldukça şiddetli yağması bekleniyor. Kuzey bölgelerde hava serinlerken yurdun geri kalanında sıcaklıklarda önemli bir değişim yaşanmayacak. Rüzgarın ise Marmara Denizi ile Kuzey Ege kıyılarında zaman zaman saatte 60 ila 80 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde esmesi muhtemel. Güneydoğu kesimlerde ise rüzgarın güney yönlerden daha hafif ve orta kuvvette etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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