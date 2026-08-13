46 Bin Tonluk Köprüyü Havada Döndürüp Dakikalar İçinde Yerine Oturttular
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Çin’in en yoğun demir yolu hatlarından birinin üzerine köprü yapmak isteyen mühendisler, yapıyı doğrudan rayların üzerinde inşa etmedi. Köprü önce demir yolunun yanında hazırlandı, ardından merkezindeki dev mafsal üzerinde döndürülerek 68 dakika içinde son konumuna getirildi.
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Köprüyü aktif demir yolunun yanında inşa ettiler
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46 bin tonluk yapı 52,4 derece döndürüldü
Rayların üzerindeki çalışma süresi en aza indirildi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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