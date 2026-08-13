article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
46 Bin Tonluk Köprüyü Havada Döndürüp Dakikalar İçinde Yerine Oturttular

46 Bin Tonluk Köprüyü Havada Döndürüp Dakikalar İçinde Yerine Oturttular

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 11:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çin’in en yoğun demir yolu hatlarından birinin üzerine köprü yapmak isteyen mühendisler, yapıyı doğrudan rayların üzerinde inşa etmedi. Köprü önce demir yolunun yanında hazırlandı, ardından merkezindeki dev mafsal üzerinde döndürülerek 68 dakika içinde son konumuna getirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Köprüyü aktif demir yolunun yanında inşa ettiler

Köprüyü aktif demir yolunun yanında inşa ettiler

Operasyon, Temmuz 2019’da Çin’in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Baoding kentinde gerçekleştirildi. Yeni köprünün altından ülkenin önemli ulaşım koridorlarından Pekin-Guangzhou Demir Yolu geçiyordu.

Köprünün rayların üzerinde geleneksel yöntemlerle inşa edilmesi, tren trafiğinin uzun süre sınırlandırılmasını gerektirecekti. İnşaat sırasında hatta düşebilecek malzemeler ve kullanılacak ağır ekipmanlar da güvenlik riski oluşturacaktı.

Mühendisler bu nedenle 263,6 metre uzunluğundaki köprü bölümünü demir yoluna açılı biçimde, hattın yanında tamamladı. Böylece aylar süren ana inşaat çalışmaları trenlerin geçtiği alanın dışında yürütüldü.

Hazırlıklar tamamlandığında yapılması gereken tek işlem, köprüyü merkezindeki dönüş sistemi üzerinde hareket ettirerek rayların üzerine getirmekti. Ancak hareket ettirilecek beton ve çelik kütlenin ağırlığı yaklaşık 46 bin tona ulaşıyordu.

46 bin tonluk yapı 52,4 derece döndürüldü

46 bin tonluk yapı 52,4 derece döndürüldü

Köprünün altında, bütün yapının ekseni olarak çalışan küresel bir mafsal sistemi kuruldu. Operasyon başladığında köprü, merkezi ekseni çevresinde son derece yavaş ve kontrollü biçimde döndürülmeye başlandı. Yapının iki tarafındaki ağırlık dengesinin korunması, dönüş sırasında oluşabilecek küçük sapmaların sürekli ölçülmesi gerekiyordu.

46 bin tonluk köprü toplam 52,4 derece döndürüldü. Hareket başladıktan 68 dakika sonra yapı, Pekin-Guangzhou Demiryolu’nun üzerindeki hedeflenen konuma ulaştı.

Kullanılan yöntem, köprünün havada asılı hâlde taşınmasından çok dev bir pikap tablası üzerinde çevrilmesine benziyordu. Yapının bütün ağırlığını merkezdeki mafsal taşırken köprü yatay düzlemde dönerek raylarla dik açı oluşturacak biçimde yerleşti.

Rayların üzerindeki çalışma süresi en aza indirildi

Rayların üzerindeki çalışma süresi en aza indirildi

Döndürme işlemi tamamlandıktan sonra köprünün uç bölümleri mevcut yollarla birleştirildi ve yapı kalıcı biçimde sabitlendi. Böylece ana gövdenin rayların üzerindeki montajı için aylar süren bir çalışma yapılmasına gerek kalmadı.

Dönemin haberlerinde köprünün ağırlığı ve açıklığı ile 6,5 metrelik küresel mafsalın büyüklüğünün yeni rekorlar oluşturduğu belirtildi. Çin’de farklı projelerde kullanılan döner köprü yöntemi, özellikle otoyol ve demir yolu trafiğinin tamamen kapatılamadığı alanlarda tercih ediliyor.

Yöntemin en önemli avantajı, uzun süren inşaatı aktif ulaşım hattından uzakta gerçekleştirmek. Demir yolu üzerindeki kritik işlem ise önceden belirlenen kısa bir zaman aralığında tamamlanabiliyor.

Baoding’deki operasyonda aylarca inşa edilen 46 bin tonluk yapı yalnızca 68 dakikada döndürüldü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın