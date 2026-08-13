46 Bin Tonluk Köprüyü Havada Döndürüp Dakikalar İçinde Yerine Oturttular

Operasyon, Temmuz 2019’da Çin’in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Baoding kentinde gerçekleştirildi. Yeni köprünün altından ülkenin önemli ulaşım koridorlarından Pekin-Guangzhou Demir Yolu geçiyordu.

Köprünün rayların üzerinde geleneksel yöntemlerle inşa edilmesi, tren trafiğinin uzun süre sınırlandırılmasını gerektirecekti. İnşaat sırasında hatta düşebilecek malzemeler ve kullanılacak ağır ekipmanlar da güvenlik riski oluşturacaktı.

Mühendisler bu nedenle 263,6 metre uzunluğundaki köprü bölümünü demir yoluna açılı biçimde, hattın yanında tamamladı. Böylece aylar süren ana inşaat çalışmaları trenlerin geçtiği alanın dışında yürütüldü.

Hazırlıklar tamamlandığında yapılması gereken tek işlem, köprüyü merkezindeki dönüş sistemi üzerinde hareket ettirerek rayların üzerine getirmekti. Ancak hareket ettirilecek beton ve çelik kütlenin ağırlığı yaklaşık 46 bin tona ulaşıyordu.