Uçakların İndiği Pistin Ortasından Tren Geçiyor

Pistten günümüzde Gisborne City Vintage Railway tarafından düzenlenen turistik seferler geçiyor. Gisborne ile Muriwai arasında çalışan trenlerde 1897 yapımı Wa165 buharlı lokomotifi veya 1967 yapımı dizel-elektrikli lokomotif kullanılıyor.

Trenin pisti yaklaşık yılda 15 kez geçtiği, seferlerin çoğunlukla yaz aylarında ve yolcu gemilerinin bölgeye geldiği günlerde düzenlendiği belirtiliyor. Her geçiş öncesinde havacılık yetkililerinden sözlü izin alınması gerekiyor.

Yeni Zelanda Sivil Havacılık Otoritesine göre tren, pistte hareket eden diğer hizmet araçları gibi değerlendiriliyor. Öncelik uçaklara veriliyor ve trenin geçişi inişlerle kalkışların arasına yerleştiriliyor. Böylece uçak ve trenin aynı anda pist üzerinde bulunmasına izin verilmiyor.