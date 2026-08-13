Uçakların İndiği Pistin Ortasından Tren Geçiyor
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Yeni Zelanda’daki Gisborne Havalimanı’nın ana pistini bir demir yolu hattı kesiyor. Görüntüler, uçaklarla trenlerin her gün aynı alanı kullandığı izlenimini yaratsa da düzenli tren seferleri artık yapılmıyor. Günümüzde yalnızca turistik trenler, uçuşlarla çakışmayacak şekilde izin alarak pistten geçiyor.
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Demir yolu hattı ana pisti ikiye bölüyor
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Tren piste girmeden önce izin almak zorunda
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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