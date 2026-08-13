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Yaşam
Uçakların İndiği Pistin Ortasından Tren Geçiyor

Uçakların İndiği Pistin Ortasından Tren Geçiyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 12:35
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Yeni Zelanda’daki Gisborne Havalimanı’nın ana pistini bir demir yolu hattı kesiyor. Görüntüler, uçaklarla trenlerin her gün aynı alanı kullandığı izlenimini yaratsa da düzenli tren seferleri artık yapılmıyor. Günümüzde yalnızca turistik trenler, uçuşlarla çakışmayacak şekilde izin alarak pistten geçiyor.

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Demir yolu hattı ana pisti ikiye bölüyor

Demir yolu hattı ana pisti ikiye bölüyor

Kuzey Adası’nın doğu kıyısında bulunan Gisborne Havalimanı, yaklaşık 162 hektarlık bir alan üzerine kurulu. Tesisin asfalt kaplı ana pistini, havalimanı arazisinin içinden geçen demir yolu hattı kesiyor.

Demir yolunun bölgede 1940’lı yıllarda havaalanı kurulmasından önce bulunduğu düşünülüyor. Alan uçuşlara açılırken mevcut hattın kaldırılması yerine korunmasına karar verilmesi, pist ile demir yolunun aynı noktada kesişmesine neden oldu.

Düzenli trenlerin çalıştığı dönemde yaklaşan treni pilotlara bildiren kırmızı ışıklardan oluşan bir uyarı sistemi kullanılıyordu. Tren geçişinin ardından yanan yeşil ışık, pistin yeniden uçaklara açıldığını gösteriyordu. Düzenli demir yolu trafiğinin sona ermesiyle maliyetli bulunan sistem devre dışı bırakıldı.

Tren piste girmeden önce izin almak zorunda

Tren piste girmeden önce izin almak zorunda

Pistten günümüzde Gisborne City Vintage Railway tarafından düzenlenen turistik seferler geçiyor. Gisborne ile Muriwai arasında çalışan trenlerde 1897 yapımı Wa165 buharlı lokomotifi veya 1967 yapımı dizel-elektrikli lokomotif kullanılıyor.

Trenin pisti yaklaşık yılda 15 kez geçtiği, seferlerin çoğunlukla yaz aylarında ve yolcu gemilerinin bölgeye geldiği günlerde düzenlendiği belirtiliyor. Her geçiş öncesinde havacılık yetkililerinden sözlü izin alınması gerekiyor.

Yeni Zelanda Sivil Havacılık Otoritesine göre tren, pistte hareket eden diğer hizmet araçları gibi değerlendiriliyor. Öncelik uçaklara veriliyor ve trenin geçişi inişlerle kalkışların arasına yerleştiriliyor. Böylece uçak ve trenin aynı anda pist üzerinde bulunmasına izin verilmiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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