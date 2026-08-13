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5 Milyon Takipçili Hesabını Kapatmıştı: Kıvanç Tatlıtuğ'un Sosyal Medya Kararının Nedeni Ortaya Çıktı!

5 Milyon Takipçili Hesabını Kapatmıştı: Kıvanç Tatlıtuğ'un Sosyal Medya Kararının Nedeni Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.08.2026 - 13:08
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Türkiye'nin en popüler oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını bir anda erişime kapatarak herkesi şaşırtmıştı. Ünlü oyuncunun herhangi bir açıklama yapmadan aldığı kararın ardından sosyal medyada pek çok iddia ortaya atılmış, hesabını neden kapattığı merak konusu olmuştu.

Günlerdir konuşulan kararın perde arkasına dair yeni detaylar geldi. Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın aktardığına göre Kıvanç Tatlıtuğ'un hesabını kapatmasının arkasında sanıldığı gibi büyük bir kriz ya da özel bir neden yok. 

Kaynak: Müge Dağıstanlı Erdoğan

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2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World seçilmesiyle başlayan şöhret yolculuğunu oyunculuğa taşıyan Kıvanç Tatlıtuğ, aradan geçen yıllarda Türkiye'nin en tanınan oyuncularından birine dönüştü.

2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World seçilmesiyle başlayan şöhret yolculuğunu oyunculuğa taşıyan Kıvanç Tatlıtuğ, aradan geçen yıllarda Türkiye'nin en tanınan oyuncularından birine dönüştü.

'Gümüş'le başlayan ekran yolculuğunda asıl büyük kırılma noktalarından biri 'Aşk-ı Memnu' oldu. Behlül karakteriyle hafızalara kazınan Tatlıtuğ, dizinin yıllar geçmesine rağmen devam eden popülaritesi sayesinde televizyon tarihinin en ikonik karakterlerinden birine de imza attı.

Ardından 'Kuzey Güney', 'Kurt Seyit ve Şura', 'Cesur ve Güzel', 'Çarpışma' ve 'Aile' gibi pek çok yapımda başrol üstlenen oyuncu; 'Kelebeğin Rüyası', 'Hadi Be Oğlum' ve 'Boğa Boğa' gibi sinema ve dijital projelerle de kariyerini çeşitlendirdi.

Yıllardır Türkiye'nin en popüler erkek oyuncularından biri olmasına rağmen özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Tatlıtuğ, 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer'le Paris'te evlendi. Çift, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı.

Tatlıtuğ'un yıllar içerisinde denizcilikten gastronomiye uzanan farklı ilgi alanları da sık sık gündeme geldi. Fakat tüm bu popülaritesine rağmen sosyal medyayı hayatının merkezine koyan ünlülerden hiçbir zaman olmadı.

Ta ki geçtiğimiz günlerde aldığı kararla sosyal medyadan neredeyse tamamen çekilene kadar...

Ünlü oyuncunun Instagram profilinin aniden erişilemez hale gelmesi hayranlarının dikkatinden elbette kaçmadı.

Ünlü oyuncunun Instagram profilinin aniden erişilemez hale gelmesi hayranlarının dikkatinden elbette kaçmadı.

Üstelik söz konusu hesap yaklaşık 5 milyon organik takipçiye sahipti. Yıllar içerisinde milyonlarca kişiye ulaşan hesabın hiçbir açıklama yapılmadan ortadan kaybolması, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Tatlıtuğ yalnızca Instagram'da değil, X'te de benzer bir karar aldı. Oyuncunun sosyal medya hesaplarını kapatmasıyla birlikte ilk etapta hesabının ele geçirilmiş olabileceği dahi düşünüldü.

Ardından kararın bizzat Kıvanç Tatlıtuğ tarafından alındığı ortaya çıktı.

Doğal olarak bu kez 'Neden?' sorusu gündeme geldi.

Sosyal medyada Tatlıtuğ'un özel hayatından kariyerine kadar pek çok farklı ihtimal üzerinden yorumlar yapılmaya başlandı. Oyuncunun dijital dünyanın yorucu atmosferinden uzaklaşmak istediği, ailesiyle daha sakin bir hayatı tercih ettiği gibi iddialar da ortaya atıldı.

Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın aktardığı bilgilere göre Kıvanç Tatlıtuğ bu kararı uzun uzun planlayıp çevresiyle paylaşmış değil.

Hatta Tatlıtuğ'un sosyal medya hesaplarını kapatacağını yakınlarına dahi önceden söylemediği belirtildi.

Oyuncuya kararının arkasında özel bir neden olup olmadığı sorulduğunda ise verdiği cevap oldukça net olmuş.

Tatlıtuğ'un yakınlarına, 'Canım istedi, öyle karar verdim. Özel ve önemli bir sebebi yok' dediği aktarıldı.

Yani günlerdir üzerine pek çok senaryo üretilen sosyal medya vedasının arkasından ne büyük bir kriz ne de gizemli bir gelişme çıktı.

Bir başka önemli detay ise Kıvanç Tatlıtuğ'un yaklaşık 5 milyon takipçili Instagram hesabını tamamen silmemiş olması.

Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın aktardığına göre oyuncu hesabını yalnızca askıya aldı. Dolayısıyla fikrini değiştirdiği takdirde Instagram'a geri dönmesinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor. X hesabını ise bundan sonra kullanmayı düşünmediği belirtiliyor.

Gel Konuşalım programında ise Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal medya hesaplarını kapatma nedeni böyle ele alındı:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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