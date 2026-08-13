5 Milyon Takipçili Hesabını Kapatmıştı: Kıvanç Tatlıtuğ'un Sosyal Medya Kararının Nedeni Ortaya Çıktı!
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Türkiye'nin en popüler oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını bir anda erişime kapatarak herkesi şaşırtmıştı. Ünlü oyuncunun herhangi bir açıklama yapmadan aldığı kararın ardından sosyal medyada pek çok iddia ortaya atılmış, hesabını neden kapattığı merak konusu olmuştu.
Günlerdir konuşulan kararın perde arkasına dair yeni detaylar geldi. Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın aktardığına göre Kıvanç Tatlıtuğ'un hesabını kapatmasının arkasında sanıldığı gibi büyük bir kriz ya da özel bir neden yok.
Kaynak: Müge Dağıstanlı Erdoğan
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2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World seçilmesiyle başlayan şöhret yolculuğunu oyunculuğa taşıyan Kıvanç Tatlıtuğ, aradan geçen yıllarda Türkiye'nin en tanınan oyuncularından birine dönüştü.
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Ünlü oyuncunun Instagram profilinin aniden erişilemez hale gelmesi hayranlarının dikkatinden elbette kaçmadı.
Gel Konuşalım programında ise Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal medya hesaplarını kapatma nedeni böyle ele alındı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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