5 Milyon Takipçili Hesabını Kapatmıştı: Kıvanç Tatlıtuğ'un Sosyal Medya Kararının Nedeni Ortaya Çıktı!

Üstelik söz konusu hesap yaklaşık 5 milyon organik takipçiye sahipti. Yıllar içerisinde milyonlarca kişiye ulaşan hesabın hiçbir açıklama yapılmadan ortadan kaybolması, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Tatlıtuğ yalnızca Instagram'da değil, X'te de benzer bir karar aldı. Oyuncunun sosyal medya hesaplarını kapatmasıyla birlikte ilk etapta hesabının ele geçirilmiş olabileceği dahi düşünüldü.

Ardından kararın bizzat Kıvanç Tatlıtuğ tarafından alındığı ortaya çıktı.

Doğal olarak bu kez 'Neden?' sorusu gündeme geldi.

Sosyal medyada Tatlıtuğ'un özel hayatından kariyerine kadar pek çok farklı ihtimal üzerinden yorumlar yapılmaya başlandı. Oyuncunun dijital dünyanın yorucu atmosferinden uzaklaşmak istediği, ailesiyle daha sakin bir hayatı tercih ettiği gibi iddialar da ortaya atıldı.

Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın aktardığı bilgilere göre Kıvanç Tatlıtuğ bu kararı uzun uzun planlayıp çevresiyle paylaşmış değil.

Hatta Tatlıtuğ'un sosyal medya hesaplarını kapatacağını yakınlarına dahi önceden söylemediği belirtildi.

Oyuncuya kararının arkasında özel bir neden olup olmadığı sorulduğunda ise verdiği cevap oldukça net olmuş.

Tatlıtuğ'un yakınlarına, 'Canım istedi, öyle karar verdim. Özel ve önemli bir sebebi yok' dediği aktarıldı.

Yani günlerdir üzerine pek çok senaryo üretilen sosyal medya vedasının arkasından ne büyük bir kriz ne de gizemli bir gelişme çıktı.

Bir başka önemli detay ise Kıvanç Tatlıtuğ'un yaklaşık 5 milyon takipçili Instagram hesabını tamamen silmemiş olması.

Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın aktardığına göre oyuncu hesabını yalnızca askıya aldı. Dolayısıyla fikrini değiştirdiği takdirde Instagram'a geri dönmesinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor. X hesabını ise bundan sonra kullanmayı düşünmediği belirtiliyor.