Burak Sergen ve Kendisinden 26 Yaş Küçük Eşinden Tatilde Aşk Pozları!

Burak Sergen, 'Kara Sevda'daki Galip Kozcuoğlu, 'Çukur'daki Baykal namıdiğer Beyefendi, 'Sadakatsiz'deki Haluk Güçlü, 'Hudutsuz Sevda'daki Rızvan Leto ve son olarak 'Siyah Kalp'te hayat verdiği Samet Şansalan karakterleriyle ekran yolculuğunu sürdürdü.

Burak Sergen'in özel hayatında yıllar içerisinde birkaç farklı evlilik yaşandı. Usta oyuncunun ilk evliliği bugün öğrendiğinde pek çok kişinin şaşırabileceği bir isimleydi: Pamela Spence.

Sergen, rock müziğin sevilen isimlerinden Pamela Spence ile 1991 yılında nikah masasına oturdu. Ancak ikilinin evliliği oldukça kısa sürdü ve 1992 yılında yollarını ayırdılar.

Oyuncunun ikinci ve en uzun evliliği ise Işıl Sergen'le oldu. 1999 yılında başlayan evlilik tam 19 yıl sürdü. Çiftin 2009 yılında Cansın adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Burak Sergen ve Işıl Sergen, 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

Usta oyuncu üçüncü evliliğini ise 2021 yılında Nihan Ünsal'la yaptı. Sergen'in oldukça ağır geçirdiği koronavirüs sürecinin ardından nikah masasına oturan çiftin evliliği ilerleyen dönemde magazin gündeminde sık sık yer aldı. İkilinin yolları Ocak 2024'te resmen ayrıldı.

Burak Sergen'in aşk hayatında yeni bir sayfa açması ise çok uzun sürmedi.

Oyuncu, kendi tiyatrosunda genel koordinatörlük görevini üstlenen Gizem Şağban'la 31 Mayıs 2024 tarihinde Sarıyer'deki Fuat Paşa Yalısı'nda evlendi.

Çiftin nikahıyla beraber en çok konuşulan detaylardan biri aralarındaki yaş farkı olmuştu. Burak Sergen ile kendisinden 26 yaş küçük Gizem Şağban arasındaki yaş farkı sosyal medyada pek çok yorumu beraberinde getirse de ikili bu yorumları pek umursamadı.

Hatta Sergen, geçtiğimiz aylarda çocuk sahibi olma ihtimalleri hakkında da konuşmuş, o dönem bir hamilelik olmadığını ancak çocuk düşündüklerini açıklamıştı.