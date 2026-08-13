Burak Sergen ve Kendisinden 26 Yaş Küçük Eşinden Tatilde Aşk Pozları!
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Tiyatro sahnesinden sinemaya, yıllardır ekranların en güçlü oyuncularından biri olan Burak Sergen, bu kez yeni bir rolüyle değil özel hayatıyla gündemimizde. Dördüncü evliliğini 2024 yılında Gizem Şağban'la yapan usta oyuncu, aralarındaki 26 yaş farkıyla da uzun süre magazin gündeminde kalmıştı.
Evliliklerinde iki yılı geride bırakan çift, yeni sezonun yoğunluğu başlamadan soluğu Yunanistan'da aldı. Tatilden romantik karelerini paylaşmayı ihmal etmeyen Burak Sergen ve Gizem Sergen'in plajda verdikleri pozlar kısa sürede dikkat çekti. Gelin, önce usta oyuncunun kariyerine ve geçmiş evliliklerine, ardından çok konuşulan Yunanistan tatiline beraber bakalım.
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Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının en deneyimli isimlerinden Burak Sergen, yıllardır hayat verdiği birbirinden güçlü karakterler ve kendine has oyunculuğuyla hafızalarımızda ayrı bir yere sahip.
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Yeni dizi sezonunun yoğunluğu başlamadan önce fırsatı değerlendiren çift, dinlenmek için rotasını komşuya çevirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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