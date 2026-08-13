Verdiği Kilolarla Bambaşka Bir Görünüme Kavuştu: Manifest Üyesi Lidya Pınar'ın Son Hali Dikkat Çekti!

Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan grup, Hypers New Media tarafından hayata geçirilen Big5 Türkiye projesinin ardından müzik dünyasına adım atmıştı.

Aylar süren yoğun eğitim ve hazırlık döneminin ardından sahneye çıkan Manifest, Türkiye'de uzun zamandır örneğine pek rastlamadığımız, müziği güçlü koreografiler ve görsel dünyayla bir araya getiren yeni nesil kız grubu formülüyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. İlk başta K-pop gruplarına benzetilseler de zaman içerisinde kendi dinleyici kitlelerini ve sahne kimliklerini oluşturmayı başardılar.

Üstelik grubun yükselişi yalnızca sosyal medyadaki popülerlikle sınırlı kalmadı. Dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan Manifest, günlük Spotify dinlenmelerinde dünya çapındaki kız grupları arasında üst sıralara kadar yükseldi. Nisan 2026'da yayımlanan 'Daha İyi' ise Spotify'ın 'Top Songs Debut Global' listesinde zirveye yerleşerek grubun Türkiye sınırlarının dışına taşan başarısının en dikkat çekici örneklerinden biri oldu.

jda Pekkan'la 'Hileli' şarkısında buluşmaları, Motive ve Pango'yla gerçekleştirdikleri proje ve Kosova'daki Sunny Hill Festival sahnesi de Manifest'in kısa sürede katettiği yolu iyice görünür hale getirdi. Tarkan ve Kenan Doğulu gibi müzik dünyasının önemli isimlerinden destek gören grup; Dyson, Puma ve Winx Club gibi markalarla yaptığı iş birlikleriyle de artık yalnızca müzik listelerinde değil, popüler kültürün pek çok alanında karşımıza çıkıyor.

Kısacası daha yolun başındayken büyük bir ivme yakalayan Manifest'te grubun kendisi kadar üyelerin her biri de ayrı ayrı mercek altında. Sosyal medyada geniş hayran kitleleri oluşan altılıdan son günlerde özellikle Lidya Pınar dikkat çekiyor.