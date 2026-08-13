Verdiği Kilolarla Bambaşka Bir Görünüme Kavuştu: Manifest Üyesi Lidya Pınar'ın Son Hali Dikkat Çekti!
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Son dönemde Türk pop müziğinin en hızlı yükselen isimlerinden biri haline gelen Manifest, attığı neredeyse her adımla gündeme gelmeye devam ediyor. Şarkıları, koreografileri ve sahne performansları kadar grubun altı üyesi de artık başlı başına geniş bir hayran kitlesine sahip.
Manifest'in sevilen üyelerinden Lidya Pınar ise bu kez grubun yeni bir projesiyle değil, son dönemdeki değişimiyle dikkatleri üzerine çekti. Çıkış yaptıkları ilk dönemden bugüne verdiği kilolarla görünümü belirgin şekilde değişen Pınar'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Gelin, Lidya Pınar'ın yaklaşık bir yıllık değişimine beraber bakalım.
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2025'in başında hayatımıza giren Manifest'in bugün ulaştığı noktayı grubun ilk günlerini hatırlayarak düşününce insan ister istemez bir kez daha şaşırıyor.
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Manifest'in çıkış döneminden bu yana grubun sevilen isimlerinden biri olan Lidya Pınar, enerjisi, dans performansları ve kendine has tarzıyla kısa sürede kendi hayran kitlesini oluşturmuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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