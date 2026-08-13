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Verdiği Kilolarla Bambaşka Bir Görünüme Kavuştu: Manifest Üyesi Lidya Pınar'ın Son Hali Dikkat Çekti!

Verdiği Kilolarla Bambaşka Bir Görünüme Kavuştu: Manifest Üyesi Lidya Pınar'ın Son Hali Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.08.2026 - 09:31
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Son dönemde Türk pop müziğinin en hızlı yükselen isimlerinden biri haline gelen Manifest, attığı neredeyse her adımla gündeme gelmeye devam ediyor. Şarkıları, koreografileri ve sahne performansları kadar grubun altı üyesi de artık başlı başına geniş bir hayran kitlesine sahip.

Manifest'in sevilen üyelerinden Lidya Pınar ise bu kez grubun yeni bir projesiyle değil, son dönemdeki değişimiyle dikkatleri üzerine çekti. Çıkış yaptıkları ilk dönemden bugüne verdiği kilolarla görünümü belirgin şekilde değişen Pınar'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Gelin, Lidya Pınar'ın yaklaşık bir yıllık değişimine beraber bakalım.

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2025'in başında hayatımıza giren Manifest'in bugün ulaştığı noktayı grubun ilk günlerini hatırlayarak düşününce insan ister istemez bir kez daha şaşırıyor.

2025'in başında hayatımıza giren Manifest'in bugün ulaştığı noktayı grubun ilk günlerini hatırlayarak düşününce insan ister istemez bir kez daha şaşırıyor.

Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan grup, Hypers New Media tarafından hayata geçirilen Big5 Türkiye projesinin ardından müzik dünyasına adım atmıştı.

Aylar süren yoğun eğitim ve hazırlık döneminin ardından sahneye çıkan Manifest, Türkiye'de uzun zamandır örneğine pek rastlamadığımız, müziği güçlü koreografiler ve görsel dünyayla bir araya getiren yeni nesil kız grubu formülüyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. İlk başta K-pop gruplarına benzetilseler de zaman içerisinde kendi dinleyici kitlelerini ve sahne kimliklerini oluşturmayı başardılar.

Üstelik grubun yükselişi yalnızca sosyal medyadaki popülerlikle sınırlı kalmadı. Dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan Manifest, günlük Spotify dinlenmelerinde dünya çapındaki kız grupları arasında üst sıralara kadar yükseldi. Nisan 2026'da yayımlanan 'Daha İyi' ise Spotify'ın 'Top Songs Debut Global' listesinde zirveye yerleşerek grubun Türkiye sınırlarının dışına taşan başarısının en dikkat çekici örneklerinden biri oldu.

jda Pekkan'la 'Hileli' şarkısında buluşmaları, Motive ve Pango'yla gerçekleştirdikleri proje ve Kosova'daki Sunny Hill Festival sahnesi de Manifest'in kısa sürede katettiği yolu iyice görünür hale getirdi. Tarkan ve Kenan Doğulu gibi müzik dünyasının önemli isimlerinden destek gören grup; Dyson, Puma ve Winx Club gibi markalarla yaptığı iş birlikleriyle de artık yalnızca müzik listelerinde değil, popüler kültürün pek çok alanında karşımıza çıkıyor.

Kısacası daha yolun başındayken büyük bir ivme yakalayan Manifest'te grubun kendisi kadar üyelerin her biri de ayrı ayrı mercek altında. Sosyal medyada geniş hayran kitleleri oluşan altılıdan son günlerde özellikle Lidya Pınar dikkat çekiyor.

Manifest'in çıkış döneminden bu yana grubun sevilen isimlerinden biri olan Lidya Pınar, enerjisi, dans performansları ve kendine has tarzıyla kısa sürede kendi hayran kitlesini oluşturmuştu.

Manifest'in çıkış döneminden bu yana grubun sevilen isimlerinden biri olan Lidya Pınar, enerjisi, dans performansları ve kendine has tarzıyla kısa sürede kendi hayran kitlesini oluşturmuştu.

Grubun 2025'in başındaki ilk görüntülerini bugünkü karelerle yan yana getirdiğimizde ise Pınar'ın yaklaşık bir yıl içerisinde görünümünün belirgin şekilde değiştiği görülüyor. Bu süreçte kilo veren genç şarkıcının daha ince bir görünüme kavuşması, özellikle son dönemde paylaştığı fotoğraf ve videoların ardından sosyal medyada dikkat çekmeye başladı.

Manifest'in oldukça yoğun bir çalışma temposuna sahip olduğu da biliniyor. Dans provaları, koreografi çalışmaları, konserler, çekimler ve peş peşe gelen projeler grubun günlük hayatının önemli bir bölümünü oluşturuyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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