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Cansever'in Vefatının Ardından Güllü'yle Aylar Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı

Cansever'in Vefatının Ardından Güllü'yle Aylar Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.08.2026 - 08:40
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Arabesk müziğin kendine has sesiyle hafızalara kazınan isimlerinden Cansever'den geçtiğimiz günlerde gelen acı haber, müzik dünyasını yasa boğmuştu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı, 8 Ağustos'ta Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Memleketi Kuzey Makedonya'da son yolculuğuna uğurlanan Cansever'in ardından bu kez yaklaşık 10 ay önce yaptığı bir paylaşım yeniden gündeme geldi. Üstelik görüntülerde ona eşlik eden isim, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Güllü'ydü...

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90'lı yıllardan itibaren kendine has yorumu, güçlü sesi ve dinleyenin içine işleyen şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cansever, uzun süredir Almanya'da yaşıyor ve tedavi görüyordu.

90'lı yıllardan itibaren kendine has yorumu, güçlü sesi ve dinleyenin içine işleyen şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cansever, uzun süredir Almanya'da yaşıyor ve tedavi görüyordu.

59 yaşındaki usta sanatçı yaklaşık 1,5 yıldır ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Tedavi sürecinde ilik nakli de olan Cansever'in geçtiğimiz hafta sonu gelişen enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye yatırıldığı öğrenilmişti.

Almanya'nın Essen kentinde tedavi altına alınan sanatçının sağlık durumu son iki günde kritik bir noktaya ulaşmış, doktorların tüm müdahalelerine rağmen Cansever 8 Ağustos 2026 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Cansever'in vefatı hem müzik dünyasında hem de yıllardır şarkılarıyla büyüyen sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı. Sanatçının ölümünün ardından hayatına dair daha önce yaptığı açıklamalar da yeniden hatırlandı.

Cansever'in vefatının ardından sanatçının cenazesi, isteği doğrultusunda memleketi Kuzey Makedonya'ya götürüldü.

Veles'teki Gazlı Ahmet Paşa Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde Cansever'in ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazını ise Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı caminin imamı Fevzi Yazıcı kıldırdı.

Namazın ardından Cansever'in naaşı, uzun yıllar yaşadığı evinin önüne getirildi. Burada yakınları ve sevenlerinin dualarıyla karşılanan usta sanatçı daha sonra aile kabristanında toprağa verildi.

Cansever'in vefatının ardından sanatçının son dönem görüntüleri ve eski paylaşımları da sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

9 Temmuz'da doğum gününü kutlayan sanatçının vefatından kısa süre önce çekilen görüntüleri sevenlerini duygulandırırken, arşivden çıkan başka bir video ise çok daha hüzünlü bir tesadüfü beraberinde getirdi.

Çünkü Cansever'in yaklaşık 10 ay önce paylaştığı o görüntülerde yanında, bugün artık hayatta olmayan bir başka unutulmaz ses vardı: Güllü.

İki güçlü sesin birlikte gülümsediği ve yeni buluşmaların hayalini kurduğu görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan paylaşımlar arasına girdi. 

Türk arabesk ve fantezi müziğinin en karakteristik seslerinden biri olan Güllü'nün vefatı da sevenlerini derinden sarsmıştı. Yıllarca söylediği şarkılar, kendine has yorumu ve sahnedeki güçlü tavrıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Güllü'nün ardından eski görüntüleri ve meslektaşlarıyla geçirdiği anlar sık sık paylaşılmıştı.

Şimdi ise Cansever'in vefatının ardından iki sanatçıyı aynı karede buluşturan eski bir video yeniden ortaya çıktı.

Cansever ve Güllü, yaklaşık 10 ay önce Rusya'da gerçekleştirilen bir düğünde birlikte sahne almıştı. Düğünün ardından çekilen videoda ikilinin oldukça samimi ve neşeli olduğu görülüyordu.

Cansever kameraya dönerek, 'Çok güzel bir düğüne imza attık. Başka düğünlerde görüşürüz inşallah' sözlerini söylüyor, Güllü de hemen yanında yer alıyordu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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