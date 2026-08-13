Cansever'in Vefatının Ardından Güllü'yle Aylar Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı

59 yaşındaki usta sanatçı yaklaşık 1,5 yıldır ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Tedavi sürecinde ilik nakli de olan Cansever'in geçtiğimiz hafta sonu gelişen enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye yatırıldığı öğrenilmişti.

Almanya'nın Essen kentinde tedavi altına alınan sanatçının sağlık durumu son iki günde kritik bir noktaya ulaşmış, doktorların tüm müdahalelerine rağmen Cansever 8 Ağustos 2026 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Cansever'in vefatı hem müzik dünyasında hem de yıllardır şarkılarıyla büyüyen sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı. Sanatçının ölümünün ardından hayatına dair daha önce yaptığı açıklamalar da yeniden hatırlandı.

Cansever'in vefatının ardından sanatçının cenazesi, isteği doğrultusunda memleketi Kuzey Makedonya'ya götürüldü.

Veles'teki Gazlı Ahmet Paşa Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde Cansever'in ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazını ise Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı caminin imamı Fevzi Yazıcı kıldırdı.

Namazın ardından Cansever'in naaşı, uzun yıllar yaşadığı evinin önüne getirildi. Burada yakınları ve sevenlerinin dualarıyla karşılanan usta sanatçı daha sonra aile kabristanında toprağa verildi.