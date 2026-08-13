Cansever'in Vefatının Ardından Güllü'yle Aylar Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Arabesk müziğin kendine has sesiyle hafızalara kazınan isimlerinden Cansever'den geçtiğimiz günlerde gelen acı haber, müzik dünyasını yasa boğmuştu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı, 8 Ağustos'ta Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Memleketi Kuzey Makedonya'da son yolculuğuna uğurlanan Cansever'in ardından bu kez yaklaşık 10 ay önce yaptığı bir paylaşım yeniden gündeme geldi. Üstelik görüntülerde ona eşlik eden isim, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Güllü'ydü...
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90'lı yıllardan itibaren kendine has yorumu, güçlü sesi ve dinleyenin içine işleyen şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cansever, uzun süredir Almanya'da yaşıyor ve tedavi görüyordu.
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Cansever'in vefatının ardından sanatçının son dönem görüntüleri ve eski paylaşımları da sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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