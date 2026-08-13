Fazla Gururlu Olduğu İçin Yalnız Kalan 4 Burç
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Bazı insanlar özlediği hâlde aramıyor, yardıma ihtiyaç duyduğunda kimseye söylemiyor ve kırıldığını belli etmemek için tamamen uzaklaşmayı seçiyor. Astrolojide güçlü görünme isteği, bağımsızlık ve kontrol ihtiyacıyla öne çıkan dört burcun, gururlarını ilişkilerinin önüne koyarak kendilerini yalnızlığa sürükleyebildiğine inanılıyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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