article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Fazla Gururlu Olduğu İçin Yalnız Kalan 4 Burç

Fazla Gururlu Olduğu İçin Yalnız Kalan 4 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 08:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazı insanlar özlediği hâlde aramıyor, yardıma ihtiyaç duyduğunda kimseye söylemiyor ve kırıldığını belli etmemek için tamamen uzaklaşmayı seçiyor. Astrolojide güçlü görünme isteği, bağımsızlık ve kontrol ihtiyacıyla öne çıkan dört burcun, gururlarını ilişkilerinin önüne koyarak kendilerini yalnızlığa sürükleyebildiğine inanılıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aslan

Aslan

Aslan burcu kendinden emin duruşu, güçlü benlik algısı ve takdir edilme isteğiyle tanınıyor. Sevdiği kişiden beklediği ilgiyi göremediğinde hayal kırıklığını açıkça anlatmak yerine gururuna sarılabiliyor. Kırıldığını kabul etmek, Aslan için karşısındaki kişiye zayıf tarafını göstermek anlamına gelebiliyor.

Bir tartışmanın ardından özlese bile ilk adımı atmak istemeyen Aslan, karşı tarafın hatasını anlayarak kendisine dönmesini bekleyebiliyor. İçten içe barışmak isterken dışarıdan hiçbir şey olmamış gibi davranması, aradaki mesafenin gereğinden fazla uzamasına neden olabiliyor.

Oğlak

Oğlak

Oğlak burcu, hayatının sorumluluğunu kendi başına taşımaya alışkın kabul ediliyor. Zor zamanlarında yardım istemek yerine sorunlarını kimseye belli etmeden çözmeye çalışıyor. Başkasına ihtiyaç duyduğunu söylemek, Oğlak’ın yıllar içinde oluşturduğu güçlü ve dayanıklı görüntüyle çelişebiliyor.

İlişkilerinde de duygularından önce kontrolünü korumaya önem verebiliyor. Sevdiği kişinin yanında kalmasını istediği hâlde bunu açıkça söylemeyen Oğlak, karşı tarafın kendisini konuşmadan anlamasını bekleyebiliyor. İhtiyaçlarını dile getirmemesi ise zamanla gerçekten yalnız kalmasına yol açabiliyor.

Akrep

Akrep

Akrep burcu insanlara kolay güvenmemesi ve duygularını herkese göstermemesiyle öne çıkıyor. Birine bağlandığında yoğun hisler yaşayabiliyor ancak incindiğinde aynı açıklıkla konuşmak yerine içine kapanmayı tercih edebiliyor. Yaşadığı kırgınlığın fark edilmesini istese de ilk adımı karşı taraftan bekliyor.

Gururunun altında çoğu zaman yeniden incinme korkusu bulunuyor. Affetmeye hazır olsa bile bunu hemen belli etmeyen Akrep, sessizliğini kendisini koruyan bir kalkana dönüştürebiliyor. Karşı taraf da söz konusu mesafeyi ilgisizlik olarak yorumladığında ilişki tamamen kopabiliyor.

Kova

Kova

Kova burcu bağımsızlığına verdiği önem ve duygusal konulardaki mesafeli tavrıyla tanınıyor. Birine ihtiyaç duyduğunu kabul etmek, özgürlüğünden ödün veriyormuş gibi hissetmesine neden olabiliyor. Bu nedenle sevdiği kişiye bağlansa bile hayatına tek başına devam edebileceğini göstermeye çalışıyor.

İlişki duygusal açıklık gerektirdiğinde hislerini konuşmak yerine konuyu mantık çerçevesinde değerlendirebiliyor. Kırıldığında açıklama yapmak yerine uzaklaşması, çevresindekilerin ona nasıl yaklaşacağını bilememesine yol açıyor. Kimseye muhtaç olmadığını kanıtlama çabası, Kova’yı istemediği bir yalnızlığın içinde bırakabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın