Fazla Gururlu Olduğu İçin Yalnız Kalan 4 Burç

Kova burcu bağımsızlığına verdiği önem ve duygusal konulardaki mesafeli tavrıyla tanınıyor. Birine ihtiyaç duyduğunu kabul etmek, özgürlüğünden ödün veriyormuş gibi hissetmesine neden olabiliyor. Bu nedenle sevdiği kişiye bağlansa bile hayatına tek başına devam edebileceğini göstermeye çalışıyor.

İlişki duygusal açıklık gerektirdiğinde hislerini konuşmak yerine konuyu mantık çerçevesinde değerlendirebiliyor. Kırıldığında açıklama yapmak yerine uzaklaşması, çevresindekilerin ona nasıl yaklaşacağını bilememesine yol açıyor. Kimseye muhtaç olmadığını kanıtlama çabası, Kova’yı istemediği bir yalnızlığın içinde bırakabiliyor.