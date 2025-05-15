Süleymancılar Kimlerdir? Alihan Kuriş Kimdir? Süleyman Hilmi Tunahan Kimdir?
Kamuoyunda 'Süleymancılar' olarak bilinen İslami cemaat son dönemlerde gündem yer alıyor. 2 milyondan fazla üyesi ile Türkiye'nin en kalabalık cemaatlerinden biri olarak bilinen Süleymancılar'ın lideri ve kurucusu da merak ediliyor. Peki, Süleymancılar kimlerdir? Süleymancıların lideri kimdir?
İşte, detaylar...
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Süleymancılar Kimlerdir?
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Süleyman Hilmi Tunahan Kimdir?
Alihan Kuriş Kimdir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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