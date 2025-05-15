Süleymancılar Kimlerdir? Alihan Kuriş Kimdir? Süleyman Hilmi Tunahan Kimdir?

Türkiye'de en çok bilinen İslami cemaatlerden biri olan Süleymancılar, 1951 yılında kurulmuştur. Cemaat, 1990'ların başında 2 milyon civarı üyesi ile Türkiye'nin en kalabalık ve etkili cemaatlerinden biri olarak bilinir. Nakşi eğilimli bir cemaattir.

Kendilerini Süleyman Hilmi Tunahan'ın talebeleri olarak tanıtan cemaat üyelerinin erkekleri; kumaş pantolon giyer ve koyu renk mavi takke takar. Kadınlar ise tesettür ve başörtülerinde kendilerine has bir bağlama tarzı tercih ederler. Cemaat üyeleri dua ederken ellerini birleştirirler.

Günümüzde pek çok ülkede Kur'an kursları, vakıf, öğrenci evleri, yurt ve şirketler açan cemaatin temeller ise Süleyman Hilmi Tunahan'ın, 20'li yıllarda Daru'l-Hilafeti'l-Aliyye medresesinde Kur'an öğretmenliği yapmasına dayanmaktadır.

Süleymancıların Lideri Kimdir?

Cemaat ismini ise 'üstad' olarak anılan Süleyman Hilmi Tunahan'dan almaktadır. Cemaatin kurcusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın ölümünden bugüne kadar cemaate genellikle aile üyeleri ve yakınında yetişen talebeler liderlik etmiştir. 2016 yılından beri ise cemaatin liderliğini Alihan Kuriş üstlenmektedir.