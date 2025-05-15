onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Süleymancılar Kimlerdir? Alihan Kuriş Kimdir? Süleyman Hilmi Tunahan Kimdir?

Süleymancılar Kimlerdir? Alihan Kuriş Kimdir? Süleyman Hilmi Tunahan Kimdir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.05.2025 - 00:08

Kamuoyunda 'Süleymancılar' olarak bilinen İslami cemaat son dönemlerde gündem yer alıyor. 2 milyondan fazla üyesi ile Türkiye'nin en kalabalık cemaatlerinden biri olarak bilinen Süleymancılar'ın lideri ve kurucusu da merak ediliyor. Peki, Süleymancılar kimlerdir? Süleymancıların lideri kimdir? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Süleymancılar Kimlerdir?

Süleymancılar Kimlerdir?

Türkiye'de en çok bilinen İslami cemaatlerden biri olan Süleymancılar, 1951 yılında kurulmuştur. Cemaat, 1990'ların başında 2 milyon civarı üyesi ile Türkiye'nin en kalabalık ve etkili cemaatlerinden biri olarak bilinir. Nakşi eğilimli bir cemaattir. 

Kendilerini Süleyman Hilmi Tunahan'ın talebeleri olarak tanıtan cemaat üyelerinin erkekleri; kumaş pantolon giyer ve koyu renk mavi takke takar. Kadınlar ise tesettür ve başörtülerinde kendilerine has bir bağlama tarzı tercih ederler. Cemaat üyeleri dua ederken ellerini birleştirirler. 

Günümüzde pek çok ülkede Kur'an kursları, vakıf, öğrenci evleri, yurt ve şirketler açan cemaatin temeller ise Süleyman Hilmi Tunahan'ın, 20'li yıllarda Daru'l-Hilafeti'l-Aliyye medresesinde Kur'an öğretmenliği yapmasına dayanmaktadır. 

Süleymancıların Lideri Kimdir? 

Cemaat ismini ise 'üstad' olarak anılan Süleyman Hilmi Tunahan'dan almaktadır. Cemaatin kurcusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın ölümünden bugüne kadar cemaate genellikle aile üyeleri ve yakınında yetişen talebeler liderlik etmiştir. 2016 yılından beri ise cemaatin liderliğini Alihan Kuriş üstlenmektedir.

Süleyman Hilmi Tunahan Kimdir?

Süleyman Hilmi Tunahan, 1888 yılında günümüzde Bulgaristan sınırları içerisinde yer alan Silistre şehrinin Ferhatlar köyünde dünyaya gelmiştir. Hocazade Osman Efendi ve Hatice Hanım'ın 4 çocuğundan biridir. Kardeşleri ise Fehime, İbrakim ve Halil'dir. 

1907 yılında İstanbul'da gelmiş, medrese eğitiminin ardından; Yeni Cami, Şehzade Cami ve Sultan Ahmet Cami'nde vaiz olarak görev yapmıştır. 1924 ila 1959 yıllarında Kur'an öğretmek konusunda kendine has bir eğitim sistemi geliştirmiş, çok sayıda öğrenciyi okutmuştur. 

Tunahan, 16 Eylül 1959 yılında 71 yaşındayken İstanbul'un Üsküdar ilçesinde hayatını kaybetmiştir.

Alihan Kuriş Kimdir?

Alihan Kuriş Kimdir?

Alihan Kuriş, 21 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu Arif Ahmet Denizolgun’un ölümün ardından cemaatin başına geçen Kuriş, mimar, iş insanı ve din adamıdır. 

Gülderen Kuriş ve Mahmut Sabri Kuriş'in oğulları olan cemaat liderinin anne dedesi ise Süleyman Hilmi Tunahan’dır.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın