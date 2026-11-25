IV. Mehmed'in saltanatındaki 1677 yılında başdefterdar Hasan Paşa, mali kayıtları düzeltmek için bir öneride bulundu. Paşa, 33 yılda bir bir yılın hesaplardan düşülmesini istedi ve böylece iki yıl arasındaki fark kapanacaktı.

Sıvış yılı denen bu atlanan yıl, defterlerde yer almayan bir yıl olarak anıldı. Devlet hesapları da 33 yılda bir yeniden güneş yılına yaklaştırıldı.