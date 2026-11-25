Osmanlı'da 33 Yılda Bir O Yılı Yok Sayıp Tarihten Silen Sıvış Yılı Geleneği
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Osmanlı'da devlet hesapları güneş yılına, dini takvim ise ay yılına dayanıyordu. İki yılın uzunluğu birbirini tutmadığı için aradaki fark zamanla büyüyordu. Devlet bu farkı kapatmak için 33 yılda bir bir yılı hesaplardan çıkardı. Sıvış yılı adı verilen uygulamanın nasıl ortaya çıktığına birlikte bakalım.
Ay yılı güneş yılından kısa olduğu için iki takvim zamanla birbirinden uzaklaştı.
Başdefterdar Hasan Paşa, 1677'de 33 yılda bir bir yılın atlanmasını önerdi.
Mali yıl 1740'ta Mart ayına alındı, Rumi takvim ise 1840'ta resmen kullanılmaya başlandı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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