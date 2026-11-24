Karavanda Kahvaltı Yaparken "Kar, Kış Çalışıyoruz" Diyen Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar Gündem Oldu
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Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, ATV'nin yeni dizisi Hamal'ın setinde karavanında kahvaltı yaparken çektiği videoyla gündem oldu. 'Bizim meslek böyle; kar, kış, dolu... Çalışıyoruz' sözleri, soğukta çalışan set işçilerini hatırlatan kullanıcılardan tepki aldı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Erdal Özyağcılar'ın Hamal'ın setinden paylaşılan karavan videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.
Buradan izleyebilirsiniz:
Erdal Özyağcılar'ın Instagram paylaşımındaki not da dikkat çekti.
Erdal Özyağcılar'ın videosuna resmen yorum yağdı. Yorumların odağında karavanı olmayan set çalışanları ve yardımcı oyuncular vardı.
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