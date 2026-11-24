Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, ATV'nin yeni dizisi Hamal'ın setinden bir video paylaştı.

Karavanında mont giyip üzerine battaniye örten Özyağcılar, kahvaltı yaparken havanın çok soğuk olduğunu söyledi. 'Çok soğuk çok çok! Kahvaltımı yapıyorum şu an sette. İşte bizim meslek böyle. Kar, kış, tipi, dolu... Çalışıyoruz. Ama çok güzel bir yerdeyiz' diyen usta oyuncunun videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.