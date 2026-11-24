Sarkozy ve Eşi Carla Bruni-Sarkozy Libya Davasının Tanığı Nedeniyle Yargılanacak
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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Libya davası etrafında yeni bir yargı süreci başladı. Paris'teki soruşturma hakimleri bu kez davanın kilit tanığıyla ilgili bir karar verdi. Kararda Sarkozy'nin yanı sıra eşi Carla Bruni-Sarkozy'nin de adı geçiyor. Dosyada toplam 11 kişi bulunuyor ve yargılamanın takvimi de belli oldu.
Sarkozy ve Bruni-Sarkozy yargılanacak.
Takieddine ifadesini 2020'de değiştirdi.
Libya'dan 5 milyon avro iddiası.
Libya davasında temyiz kararı 30 Kasım'da.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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