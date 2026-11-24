Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Libya davası etrafında yeni bir yargı süreci başladı. Paris'teki soruşturma hakimleri bu kez davanın kilit tanığıyla ilgili bir karar verdi. Kararda Sarkozy'nin yanı sıra eşi Carla Bruni-Sarkozy'nin de adı geçiyor. Dosyada toplam 11 kişi bulunuyor ve yargılamanın takvimi de belli oldu.