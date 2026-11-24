Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanacağını söylemişti. Yeni tutarın 1 Ocak 2027'den itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Mevcut net asgari ücret, 2026'da yüzde 27 artışla belirlenen 28.075,50 lira; brüt tutar ise 33.030 lira. Kamuoyundaki hesaplarda yüzde 28,4 ile yüzde 35 arasında değişen zam senaryoları konuşuluyor. Bu oranlar net ücreti 36.048,94 ile 37.901,93 lira arasına taşıyor. Geçen yıl komisyonun ilk toplantısı 12 Aralık'ta yapılmış, yeni rakam 23 Aralık'ta açıklanmıştı. TÜRK-İŞ'in bu kez masada olup olmayacağı, komisyonun ilk toplantısıyla netleşecek.