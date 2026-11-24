Türk-İş Başkanı Atalay 2027 Asgari Ücret Komisyonuna Rest Çekti: "Değiştirmiyorsanız Katılmayacağız"
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralıkta toplanmasına günler kala TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, komisyonun yapısı değişmezse bu yıl da masaya oturmayacaklarını söyledi. Atalay'ın 'Değiştirmiyorsanız katılmayacağız' sözleri, işçi tarafının toplantılarda yer almama ihtimalini gündeme getirdi.
Atalay, komisyonun yapısı değişmediği sürece TÜRK-İŞ'in bu yıl da toplantılara gitmeyeceğini söyledi.
"Biz sahipsiziz. Bizim gazetemiz, televizyonumuz yok... Kimsemiz yok."
Komisyonun aralıkta toplanacağını Bakan Vedat Işıkhan 3 Kasım'da duyurmuştu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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