Zam pazarlığının en önemli referansı enflasyon verileri olacak. TÜİK'in 3 Kasım'da açıkladığı verilere göre Ekim ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 2,58 arttı.

Yıllık enflasyon yüzde 29,77'ye yükselirken, yılın ilk on ayındaki birikimli artış yüzde 27,52 oldu. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak yer alıyor.

2027 için ise yüzde 21'lik hedef konuldu.

Çalışanlar ve işçi kuruluşları, gerçekleşen enflasyon ile hedef arasındaki bu farkı zam oranının belirlenmesinde dikkate alınması gereken başlıca gerekçe olarak öne sürüyor.

Komisyon toplanana kadar gözler hem aylık enflasyon rakamlarına hem de Bakan Işıkhan'ın yapacağı yeni açıklamalara çevrilmiş durumda. Resmi oran belli olana dek senaryo hesapları gündemdeki yerini koruyacak.

Hesaplamalarda dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var: Yukarıdaki tutarlar yalnızca net asgari ücret üzerinden çıkarılan tahminler. İşverene yansıyacak maliyet, vergi dilimleri ve olası destek uygulamaları kesinleşmeden nihai rakam değişebilir.

Bu nedenle yeni asgari ücretin kaç lira olacağı, ancak Aralık ayındaki toplantıların ardından netleşecek.