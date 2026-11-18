2027 Asgari Ücrette 5 Maaş Ortaya Çıktı
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2027 asgari ücret zammı için geri sayım sürerken yeni rakamlara dair hesaplar yeniden yapılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanması beklenirken,'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Mevcut net asgari ücret 28.075,50 lira olan milyonlarca çalışan için yüzde 20'den yüzde 40'a uzanan senaryolar ortaya konuldu. İşte asgari ücret için 5 rakam.
Asgari ücret 2027'de ne kadar olacak?
Enflasyon yüzde 29,77'de, hükümetin 2027 hedefi ise yüzde 21.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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