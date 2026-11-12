2027 Asgari Ücret İçin En Çok Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı

Asgari ücret, 2026 yılında net 28 bin 75 TL, brüt 33 bin 30 TL olarak uygulanıyor. Yeni dönem için masaya gelen zam senaryoları arasında en sık dile getirilen oran yüzde 30.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa ne olur?

Bu artışın gerçekleşmesi halinde brüt asgari ücret 42 bin 939 TL'ye yükselecek.

Brüt tutardan yüzde 14 oranında SGK işçi primi ve yüzde 1 oranında işsizlik sigortası işçi primi düşülecek. Hesaplamaya göre SGK işçi primi 6 bin 11 TL, işsizlik sigortası işçi payı ise 429 TL olacak. Toplam 6 bin 440 TL'lik kesintinin ardından asgari ücretlinin cebine girecek net tutar 36 bin 498 TL'yi bulacak.

Tablonun işveren tarafı da dikkat çekiyor. SGK işveren payı ve işsizlik sigortası işveren primi eklendiğinde, asgari ücretle çalışan bir kişinin işverene toplam maliyetinin 50 bin TL sınırını aşması bekleniyor.