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2027 Asgari Ücret İçin En Çok Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı

2027 Asgari Ücret İçin En Çok Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı

Asgari Ücret
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.11.2026 - 11:47
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2027 yılında uygulanacak asgari ücret için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın gözü yıl sonunda açıklanacak zam oranına çevrildi. Kulislerde en çok konuşulan senaryo yüzde 30'luk artış oldu. İşte 2027 asgari ücret için zam oranları.

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2027 asgari ücrette en çok konuşulan oran: Yüzde 30 zam.

2027 asgari ücrette en çok konuşulan oran: Yüzde 30 zam.

Asgari ücret, 2026 yılında net 28 bin 75 TL, brüt 33 bin 30 TL olarak uygulanıyor. Yeni dönem için masaya gelen zam senaryoları arasında en sık dile getirilen oran yüzde 30. 

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa ne olur?

Bu artışın gerçekleşmesi halinde brüt asgari ücret 42 bin 939 TL'ye yükselecek.

Brüt tutardan yüzde 14 oranında SGK işçi primi ve yüzde 1 oranında işsizlik sigortası işçi primi düşülecek. Hesaplamaya göre SGK işçi primi 6 bin 11 TL, işsizlik sigortası işçi payı ise 429 TL olacak. Toplam 6 bin 440 TL'lik kesintinin ardından asgari ücretlinin cebine girecek net tutar 36 bin 498 TL'yi bulacak.

Tablonun işveren tarafı da dikkat çekiyor. SGK işveren payı ve işsizlik sigortası işveren primi eklendiğinde, asgari ücretle çalışan bir kişinin işverene toplam maliyetinin 50 bin TL sınırını aşması bekleniyor.

Yeni rakam belli olunca birçok ödeme de yeniden hesaplanacak.

Yeni rakam belli olunca birçok ödeme de yeniden hesaplanacak.

Asgari ücrette yapılacak artış yalnızca bordroya yansımayacak. Yeni tutarla birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatının taban tutarı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, isteğe bağlı sigorta ve Bağ-Kur primleri ile doğum ve askerlik borçlanması tutarları da değişecek. Özellikle işsizlik maaşı ve borçlanma bedellerinde asgari ücretteki artışın etkisi doğrudan hissedilecek.

Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak?

2027 asgari ücretini belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak görüşmelerde işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri TİSK temsil edecek; masada hükümet temsilcileri de yer alacak.

2027 asgari ücret ne zaman belli olacak?

15 üyeli komisyon; büyüme, enflasyon ve istihdam verilerinin yanı sıra çalışanların geçim koşullarını değerlendirecek. Yeni asgari ücretin aralığın son günlerinde açıklanması ve 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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