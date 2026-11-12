2027 Asgari Ücret İçin En Çok Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı
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2027 yılında uygulanacak asgari ücret için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın gözü yıl sonunda açıklanacak zam oranına çevrildi. Kulislerde en çok konuşulan senaryo yüzde 30'luk artış oldu. İşte 2027 asgari ücret için zam oranları.
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2027 Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?
2027 asgari ücrette en çok konuşulan oran: Yüzde 30 zam.
Yeni rakam belli olunca birçok ödeme de yeniden hesaplanacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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