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2027 Asgari Ücret İçin Ankara Kulislerinde Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı

2027 Asgari Ücret İçin Ankara Kulislerinde Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı

Asgari Ücret
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
11.11.2026 - 11:44
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Asgari ücretin 2027'de ne kadar olacağı merak ediliyor. A'dan Z'ye her kalemi etkileyecek asgari ücret için Ankara kulislerinde konuşulan rakam ortaya çıktı. SGK uzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücret oranlarını tek tek hesapladı.

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2027 Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?

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Asgari ücretli, açlık sınırının 9.949 lira altında kalıyor.

Asgari ücretli, açlık sınırının 9.949 lira altında kalıyor.

Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde asgari ücretin hayat pahalılığı karşısında ciddi biçimde eridiğini yazan Karakaş, güncel tabloyu Türk-İş verileriyle ortaya koydu. 2026 yılı için brüt 33.030 lira, net 28.075,50 lira olarak uygulanan asgari ücret, dört kişilik bir ailenin yalnızca mutfak harcamasını gösteren açlık sınırının yaklaşık 10 bin lira gerisinde duruyor.

Türk-İş'in son verilerine göre açlık sınırı 38.024 lira, yoksulluk sınırı ise 123.856 lira seviyesinde. Bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti de 49.124 liraya ulaşmış durumda. Bu hesapla tek başına yaşayan bir asgari ücretli, bugünkü maaşıyla kendi masraflarının ancak yüzde 57'sini karşılayabiliyor.

Karakaş'a göre tablo daha da ağırlaşabilir. Gıda fiyatlarındaki artış bu hızla sürerse açlık sınırının yıl sonunda 40 bin lirayı aşması bekleniyor.

2027 asgari ücret için Ankara kulislerinde konuşulan rakam.

2027 asgari ücret için Ankara kulislerinde konuşulan rakam.

Ankara kulislerinde 2027 için en çok konuşulan oran yüzde 30. Yıl sonu enflasyonunun da bu seviyeye yaklaşması beklendiği için masaya enflasyon oranında bir artışın gelebileceği konuşuluyor.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa ne kadar olacak?

Karakaş'ın hesabına göre yüzde 30'luk artışla brüt asgari ücret 42.939 liraya yükseliyor. Bu tutardan yüzde 14 oranında 6.011,46 lira SGK primi ve yüzde 1 oranında 429,39 lira işsizlik sigortası primi kesiliyor. Asgari ücret gelir vergisi ve damga vergisinden muaf olduğu için toplam kesinti 6.440,85 lirada kalıyor, işçinin cebine de net 36.498,15 lira giriyor.

Karakaş'a göre yüzde 30'luk zam bile net ücreti bugünkü açlık sınırının yaklaşık 1.526 lira altında bırakıyor. Açlık sınırı yıl sonunda 40 bin lirayı geçerse aradaki fark 3.500 liranın üzerine çıkacak.

2027 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Rakamın kesinleşeceği yer ise geleneksel olarak Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu olacak. 2027 asgari ücret aralık ayı sonunda açıklanacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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