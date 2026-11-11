2027 Asgari Ücret İçin Ankara Kulislerinde Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı
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Asgari ücretin 2027'de ne kadar olacağı merak ediliyor. A'dan Z'ye her kalemi etkileyecek asgari ücret için Ankara kulislerinde konuşulan rakam ortaya çıktı. SGK uzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücret oranlarını tek tek hesapladı.
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2027 Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?
Asgari ücretli, açlık sınırının 9.949 lira altında kalıyor.
2027 asgari ücret için Ankara kulislerinde konuşulan rakam.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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