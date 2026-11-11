2027 Asgari Ücret İçin Ankara Kulislerinde Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı

Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde asgari ücretin hayat pahalılığı karşısında ciddi biçimde eridiğini yazan Karakaş, güncel tabloyu Türk-İş verileriyle ortaya koydu. 2026 yılı için brüt 33.030 lira, net 28.075,50 lira olarak uygulanan asgari ücret, dört kişilik bir ailenin yalnızca mutfak harcamasını gösteren açlık sınırının yaklaşık 10 bin lira gerisinde duruyor.

Türk-İş'in son verilerine göre açlık sınırı 38.024 lira, yoksulluk sınırı ise 123.856 lira seviyesinde. Bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti de 49.124 liraya ulaşmış durumda. Bu hesapla tek başına yaşayan bir asgari ücretli, bugünkü maaşıyla kendi masraflarının ancak yüzde 57'sini karşılayabiliyor.

Karakaş'a göre tablo daha da ağırlaşabilir. Gıda fiyatlarındaki artış bu hızla sürerse açlık sınırının yıl sonunda 40 bin lirayı aşması bekleniyor.