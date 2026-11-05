MHP de Asgari Ücret İçin Devreye Girdi: Açlık Sınırı Üstü Net Ücret, Bağ-Kur'a 7 Bin 200 Gün Talebi

Asgari ücret ve emekli maaşı tartışmasına bu kez MHP de dahil oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki konuşmasında 2027 net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılmasını(açlık sınırı: 38.024 TL), emeklilere kademeli intibak yapılmasını ve Bağ-Kur'da emeklilik için aranan prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne indirilmesini istedi.