MHP de Asgari Ücret İçin Devreye Girdi: Açlık Sınırı Üstü Net Ücret, Bağ-Kur'a 7 Bin 200 Gün Talebi
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Asgari ücret ve emekli maaşı tartışmasına bu kez MHP de dahil oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki konuşmasında 2027 net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılmasını(açlık sınırı: 38.024 TL), emeklilere kademeli intibak yapılmasını ve Bağ-Kur'da emeklilik için aranan prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne indirilmesini istedi.
Mustafa Kalaycı: "Emeklilerin birçoğu aldıkları aylıkla ay sonunu getirememekte."
MHP, 2027 net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılmasını istedi.
Emekliler arasındaki farkı kapatmak için kademeli intibak önerildi.
Bağ-Kur'da emeklilik şartı 9 bin günden 7 bin 200 güne indirilsin istendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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