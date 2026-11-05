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MHP de Asgari Ücret İçin Devreye Girdi: Açlık Sınırı Üstü Net Ücret, Bağ-Kur'a 7 Bin 200 Gün Talebi

MHP de Asgari Ücret İçin Devreye Girdi: Açlık Sınırı Üstü Net Ücret, Bağ-Kur'a 7 Bin 200 Gün Talebi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.11.2026 - 08:21
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Asgari ücret ve emekli maaşı tartışmasına bu kez MHP de dahil oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki konuşmasında 2027 net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılmasını(açlık sınırı: 38.024 TL), emeklilere kademeli intibak yapılmasını ve Bağ-Kur'da emeklilik için aranan prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne indirilmesini istedi.

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Mustafa Kalaycı: "Emeklilerin birçoğu aldıkları aylıkla ay sonunu getirememekte."

Mustafa Kalaycı: "Emeklilerin birçoğu aldıkları aylıkla ay sonunu getirememekte."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada emekli aylıklarını artıracak bir düzenlemenin öncelikli olarak yapılması gerektiğini savundu. Gerekçesi, emeklilerin içinde bulunduğu geçim sıkıntısıydı.

'Bugün emeklilerin birçoğu aldıkları aylıkla ay sonunu getirememekte, geçim sıkıntısı çekmektedir' diyen Kalaycı, konuşmasında yalnızca emeklilere değil; asgari ücretlilere, Bağ-Kur'lulara, memurlara ve ev kadınlarına yönelik bir öneri paketi de sundu.

MHP, 2027 net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılmasını istedi.

MHP, 2027 net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılmasını istedi.

Kalaycı, 2027 yılı için çalışanların geçim koşullarının dikkate alınmasını ve net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılmasını talep etti.

Büyükşehirlerde çalışanlara kira ve ulaşım desteği verilmesini de öneren Kalaycı'nın bu çıkışı, 2027 zammına dair uzman tahminlerinin ve hükümet kanadından gelen açıklamaların sürdüğü bir döneme denk geldi.

Emekliler arasındaki farkı kapatmak için kademeli intibak önerildi.

Emekliler arasındaki farkı kapatmak için kademeli intibak önerildi.

Kalaycı, mevcut emekli aylıkları arasındaki eşitsizliğin kademeli bir intibak düzenlemesiyle giderilmesini istedi. Düzenlemede esas alınacak ölçüt ise prim ödeme gün sayısı ve ödenen prim tutarı olmalı.

Kalaycı bunun yanında güncelleme katsayısı ile aylık bağlama oranlarının da gözden geçirilmesini talep etti. Yani öneri yalnızca bir zam çağrısından ibaret değil; aylıkların hesaplanma biçimine de dokunuyor.

Bağ-Kur'da emeklilik şartı 9 bin günden 7 bin 200 güne indirilsin istendi.

Bağ-Kur'da emeklilik şartı 9 bin günden 7 bin 200 güne indirilsin istendi.

Kalaycı, küçük esnaf ve çiftçilerin sosyal güvenlik prim yükünün azaltılmasını, birikmiş Bağ-Kur prim borçlarının uygun koşullarla yeniden yapılandırılmasını istedi. Bağ-Kur'da emeklilik için aranan prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi de önerilen düzenlemeler arasında yer aldı.

Liste burada bitmedi. Birinci dereceye yükselen memurlara 3 bin 600 ek gösterge verilmesi talep edildi. Ev kadınlarının sosyal güvenlik sistemine devlet prim desteğiyle dahil edilmesi ve bu yolla emeklilik hakkı kazanmaları da MHP'nin önerileri arasındaydı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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