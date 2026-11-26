Bal büyük ölçüde şeker ve sudan oluşuyor. İçindeki su, şekeri sürekli çözünmüş halde tutmaya yetmediği için zamanla küçük şeker kristalleri oluşuyor ve bal yavaş yavaş katılaşıyor. Bu, balın bozulduğunu ya da kalitesiz olduğunu göstermiyor.

Glikoz oranı yüksek, su oranı düşük ballar daha çabuk kristalleşiyor. Polen ve balmumu parçacıkları içeren ham ballarda da süreç hızlanıyor; bu parçacıklar kristallerin tutunabileceği küçük yüzeyler oluşturuyor.