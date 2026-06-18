Balın Binlerce Yıl Bozulmadan Kalmasının Nedeni Belli Oldu
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Mısır mezarlarında bulunan bal kapları, yıllardır '3 bin yıllık bal hala yenilebilir mi?' sorusuyla gündeme geliyor. Antik Mısır’da hem yiyecek hem de ritüel amaçlı kullanılan balın, uygun koşullarda binlerce yıl bozulmadan kalabildiği belirtiliyor.
Ancak işin sırrı yalnızca balın eski çağlardan beri değerli görülmesinde değil. Balın kimyasal yapısı, mikroorganizmaların yaşaması için oldukça elverişsiz bir ortam oluşturuyor.
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Balın içinde mikropların çoğalması çok zor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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