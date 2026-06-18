article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Balın Binlerce Yıl Bozulmadan Kalmasının Nedeni Belli Oldu

Balın Binlerce Yıl Bozulmadan Kalmasının Nedeni Belli Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 12:48
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Mısır mezarlarında bulunan bal kapları, yıllardır '3 bin yıllık bal hala yenilebilir mi?' sorusuyla gündeme geliyor. Antik Mısır’da hem yiyecek hem de ritüel amaçlı kullanılan balın, uygun koşullarda binlerce yıl bozulmadan kalabildiği belirtiliyor.

Ancak işin sırrı yalnızca balın eski çağlardan beri değerli görülmesinde değil. Balın kimyasal yapısı, mikroorganizmaların yaşaması için oldukça elverişsiz bir ortam oluşturuyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Balın içinde mikropların çoğalması çok zor

Balın içinde mikropların çoğalması çok zor

Balın bozulmamasının en önemli nedenlerinden biri düşük su oranı. Olgunlaşmış balın su içeriği genellikle yüzde 17 ile 20 arasında değişiyor. Bu oran, bakterilerin ve mayaların çoğalması için ihtiyaç duyduğu nem seviyesinin oldukça altında kalıyor.

Ayrıca balın pH değeri de 3,2 ile 4,5 arasında değişiyor. Yani bal doğal olarak asidik bir yapıya sahip. Bu asidik ortam, birçok mikroorganizmanın çoğalmasını zorlaştırıyor. Arıların bal üretirken kattığı glukoz oksidaz enzimi de hidrojen peroksit oluşumuna katkı sağlıyor. Hidrojen peroksit ise doğal bir antimikrobiyal madde olarak biliniyor.

Yüksek şeker oranı doğal koruma sağlıyor

Yüksek şeker oranı doğal koruma sağlıyor

Balın içindeki yoğun şeker, mikroorganizmalar için ciddi bir engel oluşturuyor. Bakteri ya da maya gibi canlılar balın içine girdiğinde osmoz nedeniyle su kaybediyor. Su kaybeden mikroorganizmalar ise çoğalamıyor ve hayatta kalmakta zorlanıyor.

Bu mekanizma, tuzun eti korumasına benzer bir etki yaratıyor. Şeker yoğunluğu yüksek olduğu için bal, kendi kendini koruyan bir gıda gibi davranıyor. Bu nedenle eski dönemlerde bal yalnızca yiyecek olarak değil, yara tedavisinde ve koruyucu amaçlarla da kullanılmıştı. Antik Mısır, Yunan ve Roma tıp metinlerinde balın yaralara uygulanmasından söz edilmesi de bu özelliğiyle bağlantılı görülüyor.

3 bin yıllık bal ancak doğru koşullarda bozulmadan kalabilir

3 bin yıllık bal ancak doğru koşullarda bozulmadan kalabilir

Mısır mezarlarında bulunan bal kaplarıyla ilgili “hâlâ yenilebilir durumdaydı” iddiası popüler kültürde sık sık tekrarlanıyor. Ancak bu konuda anlatılanların bir kısmı sözlü aktarımlara dayanıyor. Tutankhamun’un mezarını keşfeden Howard Carter’ın notlarında doğrudan bal bulunduğuna dair net bir kayıt yer almıyor. Buna rağmen farklı Mısır mezarlarında bal kapları ve bal kalıntıları tespit edildiği biliniyor.

Balın binlerce yıl dayanabilmesi için nemden uzak, kapalı ve serin bir ortamda saklanması gerekiyor. Kapağı açık kalan ya da nem alan bal zamanla fermente olabilir. Mısır mezarlarının kuru ve kapalı yapısı, balın uzun süre korunmasına yardımcı olmuş olabilir. Yani bal gerçekten çok dayanıklı bir gıda; ancak sonsuza kadar bozulmaması, saklama koşullarına bağlı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın