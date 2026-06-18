Balın Binlerce Yıl Bozulmadan Kalmasının Nedeni Belli Oldu

Balın bozulmamasının en önemli nedenlerinden biri düşük su oranı. Olgunlaşmış balın su içeriği genellikle yüzde 17 ile 20 arasında değişiyor. Bu oran, bakterilerin ve mayaların çoğalması için ihtiyaç duyduğu nem seviyesinin oldukça altında kalıyor.

Ayrıca balın pH değeri de 3,2 ile 4,5 arasında değişiyor. Yani bal doğal olarak asidik bir yapıya sahip. Bu asidik ortam, birçok mikroorganizmanın çoğalmasını zorlaştırıyor. Arıların bal üretirken kattığı glukoz oksidaz enzimi de hidrojen peroksit oluşumuna katkı sağlıyor. Hidrojen peroksit ise doğal bir antimikrobiyal madde olarak biliniyor.