Furkan Vakfı'na Operasyon: Vakıf Başkanı Alparslan Kuytul ve Eşi Gözaltına Alındı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Adana'da Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a yönelik polis ekipleri tarafından şafak vakti operasyon yapıldı. Evinin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, evde arama yapıldığı öğrenildi.
Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda Kurucu Başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un yanı sıra çok sayıda vakıf üyesinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Dün sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Alparslan Kuytul'a yönelik olarak 'Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!” ifadelerini kullanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Operasyondan görüntüler:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın