article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Furkan Vakfı'na Operasyon: Vakıf Başkanı Alparslan Kuytul ve Eşi Gözaltına Alındı

Furkan Vakfı'na Operasyon: Vakıf Başkanı Alparslan Kuytul ve Eşi Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.08.2026 - 06:58 Son Güncelleme: 19.08.2026 - 09:07
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Adana'da Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a yönelik polis ekipleri tarafından şafak vakti operasyon yapıldı. Evinin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, evde arama yapıldığı öğrenildi.

Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda Kurucu Başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un yanı sıra çok sayıda vakıf üyesinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Dün sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Alparslan Kuytul'a yönelik olarak 'Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!” ifadelerini kullanmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi.

Vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un evinin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, evde arama yapılıp Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Öte yandan aynı operasyonda çok sayıda vakıf üyesi de gözaltına alındı.

Kuytul çifti ve vakıf üyeleri geniş güvenlik önlemleri altında sağlık raporu için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Sağlık raporunun ardından gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “An itibariyle Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin evine emniyet güçleri tarafından şafak operasyonu düzenlendi! Hocaefendi’nin evi yoğun bir şekilde ablukaya alınırken evinde arama yapılıyor. Alparslan Kuytul Hocaefendi ve eşi Semra Kuytul, gözaltı kararı olmamasına rağmen emniyet güçleri tarafından şafak operasyonu ile gözaltına alındı” ifadeleri kullanıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten açıklama:

“Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden, kişiler üzerinde baskı kuran ve suçtan haksız kazanç elde eden yapılara karşı mücadelemizi hukuk içinde kararlılıkla sürdürüyoruz.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüzle koordineli yürütülen soruşturmada, kamuoyunda “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edildiği tespit edilen gelirler mercek altına alınmıştır.

Müşteki ve tanık beyanları, mali analizler, banka hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller doğrultusunda; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarından 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; 5 şirket hakkında yönetim kayyımı atanmış, soruşturma kapsamında örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verilmiştir.

Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil; dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır.

Soruşturmayı titizlikle yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza; Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze, Siber Güvenlik Başkanlığımıza ve görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Furkan Hareketi'nin X hesabından şu açıklama yapıldı:

“Furkan Hareketi’ne yönelik bu sabah gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Adana başta olmak üzere birçok ilde eş zamanlı olarak başta Alparslan Kuytul Hoca ve Semra Kuytul Hocahanım olmak üzere çok sayıda hareket mensubunun evlerine polis tarafından baskın düzenlenmiş, evlerde arama yapılmış ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınanlar arasında Alparslan Kuytul Hoca’nın avukatının da bulunması dikkat çekicidir. Ayrıca yine hukuktan uzak şekilde gözaltı kararı gösterilmeden gözaltına alınmışlardır.

Alparslan Kuytul Hoca, Süleymancılara yönelik gerçekleştirilen operasyon hakkında bir açıklama yapmış; bu açıklamanın hemen ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral tarafından “Suyun ısındı sıra sana gelecek” ifadeleri ile doğrudan hedef gösterilerek alenen tehdit edilmişti.

Bu tehdidin üzerinden henüz bir gün geçmesinin ardından Alparslan Kuytul Hoca’nın, Semra Kuytul’un ve çok sayıda hareket mensubunun evlerine sabah saatlerinde polis baskını düzenlenmesi ve gözaltıların gerçekleştirilmesi, talimatla gerçekleştirilen bir operasyon olduğunun kanıtı olmuştur.

Daha önce de baskı, soruşturma ve operasyonlarla hareketimizi sindirmeye, kardeşlerimize gözdağı vermeye çalışanlar oldu. Ancak herkes bilmelidir ki:

Alparslan Kuytul Hoca yalnız değildir. Gözaltına alınan kardeşlerimiz yalnız değildir. Furkan Hareketi sahipsiz değildir!

Bizler dün olduğu gibi bugün de hocamızın ve kardeşlerimizin yanındayız. Onları asla sahipsiz bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız.

Furkan Hareketi, yıllardır hakkında verilen 136 beraat kararıyla, kendisine yöneltilen pek çok suçlamanın hukuki süreçlerde karşılık bulmadığı ortaya konulmuş bir harekettir.

Baskılar bizi susturamayacak.

Alparslan Hocamızı ve kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız.”

Operasyondan görüntüler:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
13
10
8
6
3
2
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın