Kardeşlerim'in Küçük Emel'i Büyüdü: 'Liseli' Aylin Akpınar'ın Son Hali Ortaya Çıktı!
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Bir dönemin en çok konuşulan dizilerinden Kardeşlerim'in küçük Emel'ini hatırladınız mı? Dört sezon boyunca gözümüzün önünde büyüyen Aylin Akpınar artık liseli oldu. Üstelik Kardeşlerim'in ardından oyunculuğa ara vermeyen Akpınar, oldukça iddialı isimlerle aynı projede buluşmaya hazırlanıyor.
Gelin hem küçük Emel'i hem de Aylin Akpınar'ın son halini birlikte hatırlayalım.
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Kardeşlerim denildiğinde akla bolca gözyaşı, peş peşe gelen ayrılıklar ve dört sezon boyunca ekran başından kalkamayan kocaman bir izleyici kitlesi geliyor!
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Dizide Kadir, Ömer ve Asiye'nin küçük kardeşi Emel'i canlandıran Aylin Akpınar, aslında Kardeşlerim'den çok daha önce kamera karşısına geçmişti.
Bir zamanlar Kardeşlerim'in minik Emel'i olarak izlediğimiz Aylin Akpınar artık liseli!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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