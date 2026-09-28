Kardeşlerim'in Küçük Emel'i Büyüdü: 'Liseli' Aylin Akpınar'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Bir dönemin en çok konuşulan dizilerinden Kardeşlerim'in küçük Emel'ini hatırladınız mı? Dört sezon boyunca gözümüzün önünde büyüyen Aylin Akpınar artık liseli oldu. Üstelik Kardeşlerim'in ardından oyunculuğa ara vermeyen Akpınar, oldukça iddialı isimlerle aynı projede buluşmaya hazırlanıyor.

Gelin hem küçük Emel'i hem de Aylin Akpınar'ın son halini birlikte hatırlayalım.