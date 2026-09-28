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Kardeşlerim'in Küçük Emel'i Büyüdü: 'Liseli' Aylin Akpınar'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Kardeşlerim'in Küçük Emel'i Büyüdü: 'Liseli' Aylin Akpınar'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.09.2026 - 23:26
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Bir dönemin en çok konuşulan dizilerinden Kardeşlerim'in küçük Emel'ini hatırladınız mı? Dört sezon boyunca gözümüzün önünde büyüyen Aylin Akpınar artık liseli oldu. Üstelik Kardeşlerim'in ardından oyunculuğa ara vermeyen Akpınar, oldukça iddialı isimlerle aynı projede buluşmaya hazırlanıyor. 

Gelin hem küçük Emel'i hem de Aylin Akpınar'ın son halini birlikte hatırlayalım.

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Kardeşlerim denildiğinde akla bolca gözyaşı, peş peşe gelen ayrılıklar ve dört sezon boyunca ekran başından kalkamayan kocaman bir izleyici kitlesi geliyor!

Kardeşlerim denildiğinde akla bolca gözyaşı, peş peşe gelen ayrılıklar ve dört sezon boyunca ekran başından kalkamayan kocaman bir izleyici kitlesi geliyor!

2021 yılında yayın hayatına başlayan Kardeşlerim, anne ve babalarını kaybettikten sonra birbirlerine tutunarak hayatta kalmaya çalışan Eren kardeşlerin hikayesini ekranlara taşımıştı.

Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy gibi deneyimli oyuncuların yanı sıra Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Recep Usta ve Melis Minkari gibi genç isimleri de geniş kitlelerle buluşturan dizi, kısa sürede özellikle genç izleyicilerin sıkı takip ettiği yapımlardan birine dönüştü.

Tabii dört sezonluk ekran macerası boyunca kadro epey değişti. Vedalar, yeni karakterler, aşklar ve bitmek bilmeyen Eren ailesi dramları derken Kardeşlerim, 8 Haziran 2024'te yayınlanan 132. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti.

Dizinin ilk bölümünden sonuna kadar bizimle olan isimlerden biri ise Eren ailesinin en küçüğü, evin minik Emel'iydi.

Dizide Kadir, Ömer ve Asiye'nin küçük kardeşi Emel'i canlandıran Aylin Akpınar, aslında Kardeşlerim'den çok daha önce kamera karşısına geçmişti.

Dizide Kadir, Ömer ve Asiye'nin küçük kardeşi Emel'i canlandıran Aylin Akpınar, aslında Kardeşlerim'den çok daha önce kamera karşısına geçmişti.

Emel; anne ve babasının özlemini içinde taşıyan, abileri ve ablasına sıkı sıkıya bağlı, yaşanan onca şeyin arasında neşesini kaybetmeyen ailenin en küçük üyesiydi. Karaktere hayat veren 2012 doğumlu Aylin Akpınar ise küçücük yaşına rağmen Kardeşlerim'e başladığında kamera karşısında acemi sayılmazdı.

Henüz 5 yaşındayken reklam filmlerinde rol almaya başlayan Akpınar'ın ilk dizi deneyimlerinden biri 2018'de yayınlanan Keşke Hiç Büyümeseydik oldu. Ardından İstanbullu Gelin kadrosunda yer aldı; 2019 yılında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde ise Ada Meryem karakterini canlandırdı. Asıl geniş kitlelerin tanıdığı rolü ise elbette 2021'de başlayan Kardeşlerim'in Emel'i oldu. Dört sezon boyunca aynı karaktere hayat veren Akpınar, dizi final yaptıktan sonra da setlerden uzaklaşmadı.

2024 yılında vizyona giren aile komedisi Baba Beni Güldürsene filminde rol alan genç oyuncunun şimdilerde ise çok daha iddialı bir projesi var.

Bir zamanlar Kardeşlerim'in minik Emel'i olarak izlediğimiz Aylin Akpınar artık liseli!

Bir zamanlar Kardeşlerim'in minik Emel'i olarak izlediğimiz Aylin Akpınar artık liseli!

Şimdilerde 14 yaşında olan Aylin Akpınar, annesi Özlem Akpınar'la birlikte görüntülendiğinde hem okul hayatından hem de yeni projesinden bahsetti. Bu yıl liseye başlayan Akpınar'ın okul tercihi de oyunculuk kariyerinden pek uzak olmadı. Genç oyuncu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nin Sinema-TV/Tiyatro alanına kaydolduğunu açıkladı.

Akpınar'ın yaz aylarını da sette geçirdiği ortaya çıktı. Genç oyuncu, Onur Saylak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve dijital platformda yayınlanacak Eve Giden Yol dizisinin çekimlerini tamamladı. Üstelik yeni dizisinde oldukça dikkat çeken isimlerle kamera karşısına geçti. Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin Kemal, Nilperi Şahinkaya'nın ise Şebnem karakterini canlandırdığı dizide Aylin Akpınar, çiftin kızları Melis rolünde karşımıza çıkacak.

Yani yıllar önce Kardeşlerim'in küçük Emel'i olarak tanıdığımız Aylin Akpınar hem büyüdü hem de oyunculuk kariyerine kaldığı yerden devam etti. Bir zamanlar ekranlarda abilerinin ve ablasının peşinden koşan küçük Emel'in artık liseye başladığını görmekse insana tek bir şeyi düşündürüyor: Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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