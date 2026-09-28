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Şarkıcı Zara'nın Yıllar İçindeki Değişimi Gündem Oldu: Eski Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!

Şarkıcı Zara'nın Yıllar İçindeki Değişimi Gündem Oldu: Eski Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.09.2026 - 23:22
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Türk halk müziğinin en tanıdık isimlerinden Zara'yı neredeyse 30 yıldır sahnelerde izliyoruz. Güçlü sesi kadar yıllar içerisinde değişen tarzıyla da sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı, özellikle son dönemde verdiği kilolarla bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Bu kez sosyal medyanın radarına yıllar önceki bir karesi takıldı. Zara'nın eski ve yeni halini yan yana getiren paylaşım kısa sürede yorumların adresi oldu. Yıllardır gözümüzün önünde olan değişimi iki kareyi yan yana görünce biz de bir miktar şaşırdık doğrusu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk halk müziği denince akla gelen ilk isimlerden Zara'yı yıllardır sahnelerde izliyoruz. Hatta kendisinin kariyeri çoğumuzun hatırladığından bile eski!

Türk halk müziği denince akla gelen ilk isimlerden Zara'yı yıllardır sahnelerde izliyoruz. Hatta kendisinin kariyeri çoğumuzun hatırladığından bile eski!

Gerçek adı Neşe Yılmaz olan Zara, müzikle daha çocukluk yıllarında tanışmış, henüz 'Neşecik' adıyla sekiz albüm çıkarmıştı.

Ardından konservatuvar eğitimi, TRT yılları derken 1998'de çıkardığı 'Avuntu' albümüyle 'Zara' olarak geniş kitlelerle buluştu. Üstelik 2000'lerin başında dört yıl üst üste En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı Altın Kelebek ödülünün sahibi oldu.  Yani kendisini birkaç yıldır değil, neredeyse 30 yıldır ekranlarda görüyoruz. Tabii bu kadar uzun süredir göz önünde olunca Zara'nın yalnızca şarkılarına değil, yıllar içerisinde değişen tarzına da şahit olduk.

Kariyerinin ilk yıllarındaki daha klasik Zara'yı hatırlayanlar vardır. Sonra saçlar, makyajlar, sahne kostümleri derken kendisini dönem dönem farklı imajlarla gördük.

Ama özellikle son birkaç yılda Zara cephesinde değişim biraz daha hızlandı.

Özellikle son dönemde verdiği kilolar ve değiştirdiği tarzıyla sık sık gündeme gelen Zara'nın yeni görüntüsü daha önce de sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Özellikle son dönemde verdiği kilolar ve değiştirdiği tarzıyla sık sık gündeme gelen Zara'nın yeni görüntüsü daha önce de sosyal medyada çok konuşulmuştu.

50 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz aylarda yaklaşık 20 kilo vermesiyle magazin gündemine gelmişti. Zara bu süreçte uyguladığı beslenme düzeninden de bahsetmiş; ev yemekleri ve sebze ağırlıklı beslendiğini, porsiyonlarını küçülttüğünü ve dönem dönem protein-sebze ağırlıklı bir program izlediğini anlatmıştı.

Verdiği kiloların yanı sıra saçından makyajına, sahne kostümlerinden genel tarzına kadar yaptığı değişiklikler de haliyle dikkatlerden kaçmadı. mHatta geçtiğimiz aylarda paylaştığı bazı fotoğrafların ardından sosyal medyada 'Photoshop mu, estetik mi?' tartışması bile çıkmıştı. Fakat bunların sosyal medya yorumlarından ibaret olduğunu özellikle belirtelim; Zara'nın görünümündeki değişimi herhangi bir estetik müdahaleye bağlayan doğrulanmış bir açıklaması bulunmuyor.

İşin ilginç tarafı şu ki insan birini yıllarca gözünün önünde görünce değişimi parça parça fark ediyor.

Ta ki eski ve yeni iki fotoğraf yan yana gelene kadar...

Bu kez de Zara'nın yıllar önceki haliyle bugünkü görüntüsü yan yana getirildi. İki kare arasındaki değişim sosyal medyanın diline düştü!

Bu kez de Zara'nın yıllar önceki haliyle bugünkü görüntüsü yan yana getirildi. İki kare arasındaki değişim sosyal medyanın diline düştü!

Bir sosyal medya hesabı Zara'nın kariyerinin eski dönemlerinden bir fotoğrafıyla güncel görüntüsünü yan yana getirerek 'Şarkıcı Zara'nın yıllar içinde yaşadığı değişim' notuyla paylaştı.

Ve kabul edelim, iki fotoğrafı böyle yan yana görünce aradan geçen yıllar kendisini biraz daha belli ediyor.

Bir tarafta kısa koyu saçları, ince kaşları ve 2000'lerin makyajıyla hafızamızda yer eden Zara... Diğer tarafta uzun siyah saçları, çok daha belirgin makyajı ve son dönemde yenilediği tarzıyla bugünkü Zara.

Paylaşım kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının da radarına girdi ve Zara'nın yıllar içerisindeki değişimiyle ilgili birbirinden farklı yorumlar gelmeye başladı. Kimileri değişimin yalnızca yıllar, kilo kaybı, saç ve makyaj tercihleriyle açıklanabileceğini düşünürken kimileri ise Zara'nın eski görüntüsünü bugünkünden oldukça farklı buldu.

Ama şu konuda anlaşabiliriz sanıyoruz: Yıllardır gözümüzün önünde olduğu için bu kadar büyük geldiğini fark etmediğimiz bir değişim varmış! Zara'nın neredeyse 30 yıllık kariyerinden iki kareyi yan yana getirince insan ister istemez bir kez daha bakıyor.

Peki siz Zara'nın yıllar içindeki değişimini nasıl buldunuz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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