Şarkıcı Zara'nın Yıllar İçindeki Değişimi Gündem Oldu: Eski Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!
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Türk halk müziğinin en tanıdık isimlerinden Zara'yı neredeyse 30 yıldır sahnelerde izliyoruz. Güçlü sesi kadar yıllar içerisinde değişen tarzıyla da sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı, özellikle son dönemde verdiği kilolarla bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Bu kez sosyal medyanın radarına yıllar önceki bir karesi takıldı. Zara'nın eski ve yeni halini yan yana getiren paylaşım kısa sürede yorumların adresi oldu. Yıllardır gözümüzün önünde olan değişimi iki kareyi yan yana görünce biz de bir miktar şaşırdık doğrusu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk halk müziği denince akla gelen ilk isimlerden Zara'yı yıllardır sahnelerde izliyoruz. Hatta kendisinin kariyeri çoğumuzun hatırladığından bile eski!
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Özellikle son dönemde verdiği kilolar ve değiştirdiği tarzıyla sık sık gündeme gelen Zara'nın yeni görüntüsü daha önce de sosyal medyada çok konuşulmuştu.
Bu kez de Zara'nın yıllar önceki haliyle bugünkü görüntüsü yan yana getirildi. İki kare arasındaki değişim sosyal medyanın diline düştü!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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