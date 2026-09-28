Milli Takım 27 Dakikada 3 Gol Yedi, Tribünlerden Tepki Geldi: "TFF İstifa"
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Uluslar Ligi'nde ilk maçta Fransa'ya 1-0 yenilen milli takımımız, ikinci maçta İtalya'yı ağırladı. Bursa'da oynanan maçta beklenmedik bir skorla karşı karşıya kaldık. Erken goller bulan misafir takım 27. dakikada skoru 3-0'a getirdi.
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27 dakikada dağıldık.
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Tribünlerde Hacıosmanoğlu aleyhine "Villa versene, villa versene, Hacıosmanoğlu villa versene." tezahüratları yapıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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