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Milli Takım 27 Dakikada 3 Gol Yedi, Tribünlerden Tepki Geldi: "TFF İstifa"

Milli Takım 27 Dakikada 3 Gol Yedi, Tribünlerden Tepki Geldi: "TFF İstifa"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
28.09.2026 - 22:21
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Uluslar Ligi'nde ilk maçta Fransa'ya 1-0 yenilen milli takımımız, ikinci maçta İtalya'yı ağırladı. Bursa'da oynanan maçta beklenmedik bir skorla karşı karşıya kaldık. Erken goller bulan misafir takım 27. dakikada skoru 3-0'a getirdi.

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27 dakikada dağıldık.

27 dakikada dağıldık.

İtalya, 9. dakikada Bastoni, 22. dakikada Frattesi ve 27. dakikada Kayode'nin golleriyle skoru 3-0'a getirdi.

Milli takımımızın atak yapmakta dahi zorlandığı maçta art arda gelen goller tribünlerin de tepkisini çekti. 

Üçüncü golün ardından tüm tribünler 'TFF İstifa' diyerek yönetimi hedef aldı.

Tribünlerde Hacıosmanoğlu aleyhine "Villa versene, villa versene, Hacıosmanoğlu villa versene." tezahüratları yapıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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