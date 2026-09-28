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Fatma Betül Sayan Kaya'nın İlk İstifa Dilekçesi Ortaya Çıktı: Genel Başkan Yardımcılığını Bırakmak İstememiş

Fatma Betül Sayan Kaya'nın İlk İstifa Dilekçesi Ortaya Çıktı: Genel Başkan Yardımcılığını Bırakmak İstememiş

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.09.2026 - 09:42
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Fon krizinin ardından AK Parti'deki tüm görevlerinden affını isteyen Fatma Betül Sayan Kaya'nın kamuoyuna açıklanmayan ilk istifa metni ortaya çıktı. Nefes yazarı Aytunç Erkin'in paylaştığı taslağa göre Sayan Kaya, ilk aşamada yalnızca MYK ve MKYK üyeliklerinden ayrılmayı talep ediyordu. Metinde Genel Başkan Yardımcılığı makamından tek kelime söz edilmiyordu.

Kaynak: Aytunç Erkin / NEFES

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Nefes yazarı Aytunç Erkin'e ulaşan ilk metinde af talebi yalnızca MYK ve MKYK görevleriyle sınırlıydı.

Nefes yazarı Aytunç Erkin'e ulaşan ilk metinde af talebi yalnızca MYK ve MKYK görevleriyle sınırlıydı.

İmzasız ilk metin, 26 Eylül akşamı saat 22.45 sularında kendisine ulaştı. Taslağın kritik cümlesi şöyleydi: '...yürütmekte olduğum AK Parti MKYK, MYK görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızın takdirlerine arz etmiş bulunuyorum.'

Erkin, metni önce sosyal medyada paylaştı. Ancak metnin Sayan Kaya'ya ait olduğunu teyit edemediği için paylaşımı kısa süre sonra kaldırdığını belirtti. Silinen paylaşımın ekran görüntüleri ise o saatte çoktan yayılmıştı. Halk TV'nin haberinde dikkat çekilen nokta, bu ilk metinde Genel Başkan Yardımcılığı görevinin açıkça yer almaması oldu.

Saat 23.18'de yayımlanan resmi açıklamada ise tek bir ifade değişti: "tüm görevlerimden".

Saat 23.18'de yayımlanan resmi açıklamada ise tek bir ifade değişti: "tüm görevlerimden".

Sayan Kaya'nın kendi sosyal medya hesabından paylaştığı son metinde aynı cümle bu kez şu şekilde yer aldı: '...yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim.' Böylece 'MKYK, MYK' ibaresi çıkarıldı, 'takdirlerine arz etmiş bulunuyorum' kalıbı da 'istedim' olarak kesinleşti.

Açıklamanın geri kalanında Sayan Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iddiaların 'kim olursa olsun' tüm yönleriyle araştırılması talimatına atıf yaptı. 'Milletimize karşı üstlendiğimiz görev, gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir' diyen eski bakan, 'şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi adına' siyasi sorumluluk almayı gerekli gördüğünü ifade etti. Metinde iddialara yönelik doğrudan bir yalanlama bulunmuyordu.

İstifa, Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin hisse iddialarından yalnızca saatler sonra geldi.

İstifa, Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin hisse iddialarından yalnızca saatler sonra geldi.

Erkin'in 'gergin son 12 saat' başlığıyla aktardığı kronolojiye göre süreç, öğle saatlerinde İstanbul'daki bir kongrede başladı. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Sayan Kaya'nın nisan ayında 255 liradan 250 bin adet Özata hissesi aldığını, eylülde ise bu hisseleri 4 bin 482 liradan satarak yaklaşık 1,34 milyar TL kazandığını öne sürdü. Benzer iddialar eşi İlyas Kaya için de dile getirildi.

13.39'da iktidara yakınlığıyla bilinen Sinan Burhan, Kaya'nın iddialara yanıt vermesi gerektiğini, cevap veremiyorsa istifanın 'onurlu bir kurum' olduğunu yazdı. 14.38'de kendisine ulaşan Notbir'e tek cümleyle 'Müsait değilim' yanıtını veren Sayan Kaya, 16.50'de Erkin'in TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile ilişkisi ve Pusula Holding uçağının kullanımına dair dört sorusunu da yanıtsız bıraktı.

Aynı akşam Adalet Bakanı Akın Gürlek 42 kişinin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı.

Aynı akşam Adalet Bakanı Akın Gürlek 42 kişinin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı.

Saat 18.08'de açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, '1 Temmuz-16 Eylül arasındaki fonlar incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı dondurulmuş, 37 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır' ifadelerini kullandı.

Sayan Kaya'nın istifasından yaklaşık bir saat sonra, gece 00.27'de ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. TERA Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında gözaltı kararı verildi. Erkin'in aktardığına göre iki isim sabaha kadar yakalandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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