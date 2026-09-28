Fatma Betül Sayan Kaya'nın İlk İstifa Dilekçesi Ortaya Çıktı: Genel Başkan Yardımcılığını Bırakmak İstememiş

Sayan Kaya'nın kendi sosyal medya hesabından paylaştığı son metinde aynı cümle bu kez şu şekilde yer aldı: '...yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim.' Böylece 'MKYK, MYK' ibaresi çıkarıldı, 'takdirlerine arz etmiş bulunuyorum' kalıbı da 'istedim' olarak kesinleşti.

Açıklamanın geri kalanında Sayan Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iddiaların 'kim olursa olsun' tüm yönleriyle araştırılması talimatına atıf yaptı. 'Milletimize karşı üstlendiğimiz görev, gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir' diyen eski bakan, 'şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi adına' siyasi sorumluluk almayı gerekli gördüğünü ifade etti. Metinde iddialara yönelik doğrudan bir yalanlama bulunmuyordu.