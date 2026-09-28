Fatma Betül Sayan Kaya'nın İlk İstifa Dilekçesi Ortaya Çıktı: Genel Başkan Yardımcılığını Bırakmak İstememiş
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Fon krizinin ardından AK Parti'deki tüm görevlerinden affını isteyen Fatma Betül Sayan Kaya'nın kamuoyuna açıklanmayan ilk istifa metni ortaya çıktı. Nefes yazarı Aytunç Erkin'in paylaştığı taslağa göre Sayan Kaya, ilk aşamada yalnızca MYK ve MKYK üyeliklerinden ayrılmayı talep ediyordu. Metinde Genel Başkan Yardımcılığı makamından tek kelime söz edilmiyordu.
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Nefes yazarı Aytunç Erkin'e ulaşan ilk metinde af talebi yalnızca MYK ve MKYK görevleriyle sınırlıydı.
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Saat 23.18'de yayımlanan resmi açıklamada ise tek bir ifade değişti: "tüm görevlerimden".
İstifa, Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin hisse iddialarından yalnızca saatler sonra geldi.
Aynı akşam Adalet Bakanı Akın Gürlek 42 kişinin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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