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'Tedbir Kararı' İddiasına Açıklama: Yeniden Uygulamaya Alındığı Yalanlandı!

'Tedbir Kararı' İddiasına Açıklama: Yeniden Uygulamaya Alındığı Yalanlandı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.09.2026 - 10:04
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Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşun malvarlığına ilişkin tedbir kararının yeniden uygulamaya alındığı iddiası yalanlandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yönelik kaldırılan tedbir kararlarının yeniden uygulamaya alındığına yönelik haberler yalanlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yönelik kaldırılan tedbir kararlarının yeniden uygulamaya alındığına yönelik haberler yalanlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması şu şekilde: 

“Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşun malvarlığına tedbir: Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşun malvarlığına yönelik kaldırılan tedbir kararı yeniden uygulamaya alındı.” şeklinde basında dolaşan haberler gerçeği YANSITMAMAKTADIR. Adli makamlarca alınmış ilave-yeni bir tedbir kararı BULUNMAMAKTADIR.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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