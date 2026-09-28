Psikolog Açıkladı: 50 Yaşından Sonra Bırakılması Gereken 7 Şey
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Pek çok kişi 50 yaşına geldiğinde zamana ve hayata farklı bakmaya başlıyor. Psikolog Dr. Michele Goldman'a göre bu dönemde bazı alışkanlıkları bırakmak, duygusal olarak daha güçlü olmanın yolunu açıyor. Üstelik bunun için hiç de geç değil.
İşte o 7 alışkanlık...
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Artık işlerine yaramayan şeylere sıkı sıkıya tutunmayı bırakıyorlar.
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Kendilerine acımasızca konuşmayı bırakıyorlar.
Herkesi memnun etmeye çalışmayı ve "hayır" diyememeyi geride bırakıyorlar.
Merak etmeyi sürdürüyor, gerçeklere direnmeyi bırakıyorlar.
Hayatı otomatik pilotta yaşamayı bırakıyorlar.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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