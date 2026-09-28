Psikolog Açıkladı: 50 Yaşından Sonra Bırakılması Gereken 7 Şey

Goldman, 'Bırakmak, bağlılıklarımızdan kurtulduğumuz duygusal ve bilişsel bir süreç. Hayatımız boyunca insanlara, eşyalara, geçmişteki duygusal yaralara, zamanla kurduğumuz anlatılara ya da kontrole bağlanırız. Bu bağlar bizi ayakta tutabilir ama olduğumuz yere de çakılı bırakabilir' diyor.

Goldman'a göre pek çok kişi bırakmakta zorlanıyor, çünkü bir şeye bağlı kalmak kontrol ve güvende olma hissi veriyor. Yine de bu süreç insanı iç huzura taşıyabiliyor.