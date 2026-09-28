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MTV Video Müzik Ödülleri'nde 23 Kategoride Kazananlar Belli Oldu: Madonna ve Taylor Swift Damga Vurdu!

MTV Video Müzik Ödülleri'nde 23 Kategoride Kazananlar Belli Oldu: Madonna ve Taylor Swift Damga Vurdu!

MTV
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
28.09.2026 - 11:28
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Dün gece Los Angeles'taki Peacock Theater sahnesi bir kez daha pop müziğin en gösterişli gecesine ev sahipliği yaptı. Snoop Dogg'un sunuculuğunu üstlendiği 2026 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halıdan sahneye uzanan performanslar gecenin konuşulan anları oldu. Kacey Musgraves'ten Sombr'a, Gunna'dan Yung Lean'a kadar birçok isim sahne aldı. Adaylık listesinin tepesinde birbirine rakip iki isim vardı: Madonna ve Taylor Swift; onları Sabrina Carpenter 9, Ariana Grande ise 8 adaylıkla takip etti. Peki gece kimin oldu?

Kaynak: Vogue Türkiye

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Madonna, 23 yıl sonra ilk kez MTV VMA sahnesine çıkıp gecenin en konuşulan adı oldu.

Madonna, 23 yıl sonra ilk kez MTV VMA sahnesine çıkıp gecenin en konuşulan adı oldu.

2003'te Britney Spears ve Christina Aguilera'yla sahnede paylaştığı öpücükle hafızalara kazınan Madonna, tam 23 yıl sonra yine VMA sahnesindeydi. Geceyi Sabrina Carpenter ve Charli XCX'le birlikte sürpriz bir performansla açtı. Adaylık listesinin tepesinde de zirvedeydi: 13 dalda aday olarak 2010'da Lady Gaga'nın kurduğu rekoru eşitledi. Akşamın sonunda da elini boş çevirmedi; Yılın Sanatçısı ve En İyi Dans ödüllerini kucağına attı.

Taylor Swift, aldığı ödülle MTV VMA tarihinin en çok ödüllü sanatçısı unvanını kaptı.

Taylor Swift, aldığı ödülle MTV VMA tarihinin en çok ödüllü sanatçısı unvanını kaptı.
vogue.com.tr

Gecenin kapanışını Taylor Swift yaptı: 'The Fate of Ophelia' ile Yılın Videosu ödülünü aldı, ardından ilk kez verilen Artist Director Onur Ödülü'nü Dakota Johnson'ın elinden aldı. Bu ödülle Beyoncé'yle paylaştığı 30 ödüllük rekoru geride bırakıp VMA tarihinin en çok ödül alan ismi oldu. Sahnede yeni şarkısı 'Patient Zero'yu tanıttıktan sonra kazandığı Moon Person'ı Dolly Parton'a adadı. Kırmızı halıda ise tasarımcı Tamara Ralph imzalı simli siyah bir elbise tercih etti.

Nirvana onur ödülünü kazandı, BTS ve LISA da gecenin öne çıkan diğer galipleri oldu.

Nirvana onur ödülünü kazandı, BTS ve LISA da gecenin öne çıkan diğer galipleri oldu.
vogue.com.tr

Her yıl müzik tarihine geçmiş bir isme takdim edilen Michael Jackson Video Vanguard Onur Ödülü bu kez Nirvana'ya verildi. Yılın Şarkısı ödülü BTS'in 'Swim' parçasına gitti, grup aynı gece En İyi Grup ödülünün de sahibi oldu. LISA 'Dream' ile En İyi Pop Şarkısı'nı kazanırken, En İyi Yeni Sanatçı ödülünün sahibi Sienna Spiro oldu. Ariana Grande 'Hate That I Made You Love Me' ile En İyi Görsel Efekt ve Yazın Şarkısı ödüllerini aldı; Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Bruno Mars ve Cardi B de kendi kategorilerinde zirveye adlarını yazdırdı. Toplamda 23 kategoride dağıtılan ödüllerin tam listesi de gecenin en çok merak edilen konularından biri oldu.

İşte gecenin 23 kategoride kazananları:

En İyi Görsel Efekt: Ariana Grande – 'Hate That I Made You Love Me'

En İyi Koreografi: Madonna – 'Confessions II, The Film'

En İyi Kurgu: Sabrina Carpenter – 'House Tour'

En İyi Sinematografi: Madonna – 'Confessions II, The Film'

En İyi Sanat Yönetimi: PinkPantheress & Zara Larsson – 'Stateside'

En İyi Yönetmen: Taylor Swift – 'Opalite'

Yazın Şarkısı: Ariana Grande – 'Hate That I Made You Love Me'

En İyi Albüm: Madonna – Confessions II

En İyi Uzun Format Video: Madonna – 'Confessions II, The Film'

En İyi Grup: BTS

En İyi K-Pop Şarkısı: BTS – 'Swim'

En İyi Country Şarkısı: Ella Langley – 'Choosin' Texas'

En İyi Latin Şarkısı: Bad Bunny – 'NUEVAYoL'

En İyi Alternatif Şarkı: Olivia Rodrigo – 'The Cure'

En İyi R&B Şarkısı: Bruno Mars – 'I Just Might'

En İyi Hip-Hop Şarkısı: Cardi B feat. Kehlani – 'Safe'

Yılın Şarkısı: BTS – 'Swim'

Yılın Videosu: Taylor Swift – 'The Fate of Ophelia'

En İyi Yeni Sanatçı: Sienna Spiro

En İyi Dans: Madonna – 'Confessions II, The Film'

Yılın Sanatçısı: Madonna

En İyi İşbirliği: Madonna & Sabrina Carpenter – 'Bring Your Love'

En İyi Pop Şarkısı: LISA feat. Kentaro Sakaguchi – 'Dream'

Tabloda Madonna tam 7 dalda ödül alarak gecenin en çok kazananı oldu; BTS 3, Taylor Swift ise 2 rekabetçi kategoride ödülle sahneden ayrıldı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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