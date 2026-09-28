MTV Video Müzik Ödülleri'nde 23 Kategoride Kazananlar Belli Oldu: Madonna ve Taylor Swift Damga Vurdu!

İşte gecenin 23 kategoride kazananları:

En İyi Görsel Efekt: Ariana Grande – 'Hate That I Made You Love Me'

En İyi Koreografi: Madonna – 'Confessions II, The Film'

En İyi Kurgu: Sabrina Carpenter – 'House Tour'

En İyi Sinematografi: Madonna – 'Confessions II, The Film'

En İyi Sanat Yönetimi: PinkPantheress & Zara Larsson – 'Stateside'

En İyi Yönetmen: Taylor Swift – 'Opalite'

Yazın Şarkısı: Ariana Grande – 'Hate That I Made You Love Me'

En İyi Albüm: Madonna – Confessions II

En İyi Uzun Format Video: Madonna – 'Confessions II, The Film'

En İyi Grup: BTS

En İyi K-Pop Şarkısı: BTS – 'Swim'

En İyi Country Şarkısı: Ella Langley – 'Choosin' Texas'

En İyi Latin Şarkısı: Bad Bunny – 'NUEVAYoL'

En İyi Alternatif Şarkı: Olivia Rodrigo – 'The Cure'

En İyi R&B Şarkısı: Bruno Mars – 'I Just Might'

En İyi Hip-Hop Şarkısı: Cardi B feat. Kehlani – 'Safe'

Yılın Şarkısı: BTS – 'Swim'

Yılın Videosu: Taylor Swift – 'The Fate of Ophelia'

En İyi Yeni Sanatçı: Sienna Spiro

En İyi Dans: Madonna – 'Confessions II, The Film'

Yılın Sanatçısı: Madonna

En İyi İşbirliği: Madonna & Sabrina Carpenter – 'Bring Your Love'

En İyi Pop Şarkısı: LISA feat. Kentaro Sakaguchi – 'Dream'

Tabloda Madonna tam 7 dalda ödül alarak gecenin en çok kazananı oldu; BTS 3, Taylor Swift ise 2 rekabetçi kategoride ödülle sahneden ayrıldı.