MTV Video Müzik Ödülleri'nde 23 Kategoride Kazananlar Belli Oldu: Madonna ve Taylor Swift Damga Vurdu!
Dün gece Los Angeles'taki Peacock Theater sahnesi bir kez daha pop müziğin en gösterişli gecesine ev sahipliği yaptı. Snoop Dogg'un sunuculuğunu üstlendiği 2026 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halıdan sahneye uzanan performanslar gecenin konuşulan anları oldu. Kacey Musgraves'ten Sombr'a, Gunna'dan Yung Lean'a kadar birçok isim sahne aldı. Adaylık listesinin tepesinde birbirine rakip iki isim vardı: Madonna ve Taylor Swift; onları Sabrina Carpenter 9, Ariana Grande ise 8 adaylıkla takip etti. Peki gece kimin oldu?
Kaynak: Vogue Türkiye
Madonna, 23 yıl sonra ilk kez MTV VMA sahnesine çıkıp gecenin en konuşulan adı oldu.
Taylor Swift, aldığı ödülle MTV VMA tarihinin en çok ödüllü sanatçısı unvanını kaptı.
Nirvana onur ödülünü kazandı, BTS ve LISA da gecenin öne çıkan diğer galipleri oldu.
İşte gecenin 23 kategoride kazananları:
En İyi Görsel Efekt: Ariana Grande – 'Hate That I Made You Love Me'
En İyi Koreografi: Madonna – 'Confessions II, The Film'
En İyi Kurgu: Sabrina Carpenter – 'House Tour'
En İyi Sinematografi: Madonna – 'Confessions II, The Film'
En İyi Sanat Yönetimi: PinkPantheress & Zara Larsson – 'Stateside'
En İyi Yönetmen: Taylor Swift – 'Opalite'
Yazın Şarkısı: Ariana Grande – 'Hate That I Made You Love Me'
En İyi Albüm: Madonna – Confessions II
En İyi Uzun Format Video: Madonna – 'Confessions II, The Film'
En İyi Grup: BTS
En İyi K-Pop Şarkısı: BTS – 'Swim'
En İyi Country Şarkısı: Ella Langley – 'Choosin' Texas'
En İyi Latin Şarkısı: Bad Bunny – 'NUEVAYoL'
En İyi Alternatif Şarkı: Olivia Rodrigo – 'The Cure'
En İyi R&B Şarkısı: Bruno Mars – 'I Just Might'
En İyi Hip-Hop Şarkısı: Cardi B feat. Kehlani – 'Safe'
Yılın Şarkısı: BTS – 'Swim'
Yılın Videosu: Taylor Swift – 'The Fate of Ophelia'
En İyi Yeni Sanatçı: Sienna Spiro
En İyi Dans: Madonna – 'Confessions II, The Film'
Yılın Sanatçısı: Madonna
En İyi İşbirliği: Madonna & Sabrina Carpenter – 'Bring Your Love'
En İyi Pop Şarkısı: LISA feat. Kentaro Sakaguchi – 'Dream'
Tabloda Madonna tam 7 dalda ödül alarak gecenin en çok kazananı oldu; BTS 3, Taylor Swift ise 2 rekabetçi kategoride ödülle sahneden ayrıldı.
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