Bir Şarkıyı Unutulmaz Yapan Şey Nedir?
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Kimi zaman bir sözünde kendimizi buluyoruz, kimi zaman da sadece melodisi yetiyor. Peki bazı şarkılar neden hafızamızdan hiç silinmiyor, hiç düşündünüz mü?
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Her şey beyne yapışan o ilk melodiyle başlar.
Unutulmaz şarkıların arkasında aslında çok ciddi bir matematik var.
İyi bir şarkı sadece bir melodi değil, aynı zamanda bir hikayedir.
Sadece ne söylendiği değil, şarkının nasıl söylendiği de çok önemli.
Şarkılar zaman içinde adeta birer zaman makinesine dönüşmeye başlar.
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Her şeyin çok tahmin edilebilir olması bir süre sonra dinleyiciyi sıkabilir.
İnsan beyni geçmişe ve eski güzel günlere her zaman büyük bir özlem duyar.
Bazı şarkılar sadece tek bir kişinin değil, koca bir neslin marşı haline gelir.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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