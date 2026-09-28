Şapkacı Kadınlar Setine Çıkmadan Önce Cannes'a Gitti: Pınar Deniz'in Yeni Dizisinin Afişi Ortaya Çıktı
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Pınar Deniz ile Selahattin Paşalı'nın başrollerini paylaştığı Şapkacı Kadınlar, kameralar setine girmeden yurt dışı pazarına açılıyor. İkili, Cannes'da düzenlenen Mipcom Fuarı için hazırlanan ilk uluslararası afişte objektif karşısına geçti. Fuara yaklaşık iki hafta kala ortaya çıkan kare, O3 Medya imzalı yapımın perde arkasında neler olduğunu da gözler önüne seriyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Pınar Deniz, Sil Baştan'dan Aktris'e uzanan bir kariyerde pek çok karaktere hayat verdi.
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Selahattin Paşalı, kariyerine 2017'de başlayıp Aşk 101'deki Osman rolüyle geniş kitlelere ulaştı.
Dizide Pınar Deniz köylü kadın Ayşe'ye, Selahattin Paşalı ise Rıza karakterine hayat veriyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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