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Şapkacı Kadınlar Setine Çıkmadan Önce Cannes'a Gitti: Pınar Deniz'in Yeni Dizisinin Afişi Ortaya Çıktı

Şapkacı Kadınlar Setine Çıkmadan Önce Cannes'a Gitti: Pınar Deniz'in Yeni Dizisinin Afişi Ortaya Çıktı

Pınar Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.09.2026 - 12:45
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Pınar Deniz ile Selahattin Paşalı'nın başrollerini paylaştığı Şapkacı Kadınlar, kameralar setine girmeden yurt dışı pazarına açılıyor. İkili, Cannes'da düzenlenen Mipcom Fuarı için hazırlanan ilk uluslararası afişte objektif karşısına geçti. Fuara yaklaşık iki hafta kala ortaya çıkan kare, O3 Medya imzalı yapımın perde arkasında neler olduğunu da gözler önüne seriyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Pınar Deniz, Sil Baştan'dan Aktris'e uzanan bir kariyerde pek çok karaktere hayat verdi.

Pınar Deniz, Sil Baştan'dan Aktris'e uzanan bir kariyerde pek çok karaktere hayat verdi.

Pınar Deniz, oyunculuğa 2014 yılında Sil Baştan dizisindeki Evrim karakteriyle adım attı. Beyaz Yalan ve Günebakan'ın ardından Vatanım Sensin'de canlandırdığı Yıldız karakteriyle adından söz ettirdi. Bir Deli Rüzgar, Yargı ve 2020 yapımı Netflix imzalı Aşk 101 gibi projelerde rol alan oyuncu, Kırmızı Oda'da Nazlı'ya, 2023 yapımı Disney+ dizisi Aktris'te ise Yasemin'e can verdi. Selahattin Paşalı ile tanışıklığı da tam bu noktada, Aşk 101 setinde başlamıştı.

Selahattin Paşalı, kariyerine 2017'de başlayıp Aşk 101'deki Osman rolüyle geniş kitlelere ulaştı.

Selahattin Paşalı, kariyerine 2017'de başlayıp Aşk 101'deki Osman rolüyle geniş kitlelere ulaştı.

Selahattin Paşalı, 2017 yılında Show TV'nin Kalp Atışı dizisindeki Alp Sungur karakteriyle ekranlara adım attı. Bir Umut Yeter ve Leke'nin ardından Aşk 101'deki Osman karakteriyle asıl çıkışını yakaladı; Pera Palas'ta Gece Yarısı ve Masumiyet Müzesi'ndeki Kemal rolüyle de adını duyurdu. Sinemada 2022 yapımı Mukavemet ile başrole yükselen oyuncu, Ekin Koç ile paylaştığı Kurak Günler filmiyle 75. Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyeri yaptı. Şimdi aynı şehre, bu kez Şapkacı Kadınlar'ın afişiyle geri dönüyor.

Dizide Pınar Deniz köylü kadın Ayşe'ye, Selahattin Paşalı ise Rıza karakterine hayat veriyor.

Dizide Pınar Deniz köylü kadın Ayşe'ye, Selahattin Paşalı ise Rıza karakterine hayat veriyor.
www.birsenaltuntas.com

O3 Medya imzalı Şapkacı Kadınlar, kasım ayında sete çıkacak; uluslararası pazarda ise The Hatmaker adıyla satışa sunulacak. Ömür Atay'ın yönettiği, Şükrü Necati Şahin'in kaleme aldığı yapımda Pınar Deniz köylü kadını Ayşe'yi, Selahattin Paşalı ise Rıza'yı canlandırıyor. Şapka devrimi döneminde geçen hikâye, Ayşe'nin kaderine meydan okuyup bir moda ikonuna dönüşmesini konu alıyor. İkili, dizinin ilk tanıtımı için 12-15 Ekim'de düzenlenecek televizyon ve format fuarı Mipcom'a bu afişle katılacak. Dizinin bir dönem iptal edildiği, kanalının ise yakın zamanda netleştiği de hatırlanıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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