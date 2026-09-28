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Ağrı'da Nuh'un Gemisi Araştırmasında Heyecanlandıran Gelişme: 3 Kat Fazla Organik Madde Bulundu

Ağrı'da Nuh'un Gemisi Araştırmasında Heyecanlandıran Gelişme: 3 Kat Fazla Organik Madde Bulundu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 13:16
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu öne sürülen Durupınar Formasyonu'ndaki araştırmalarda yeni aşamaya geçildi. Daha önce 157 metrelik tekne şeklindeki oluşumda başlatılan sondaj ve radar çalışmalarının ardından yaklaşık 1.000 toprak numunesi laboratuvara gönderildi. Araştırmacılar, analizlerden çıkacak sonuçlarla bölgede gemiye ait organik veya ahşap kalıntıların bulunup bulunmadığını belirlemeyi amaçlıyor.

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1959 yılında keşfedilen 157 metrelik oluşum yeniden mercek altına alındı

1959 yılında keşfedilen 157 metrelik oluşum yeniden mercek altına alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Durupınar Formasyonu, 1959 yılında harita mühendisi Yüzbaşı İlhan Durupınar tarafından keşfedilmişti. Tekne şeklindeki görünümü nedeniyle uzun yıllardır Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen oluşum, farklı dönemlerde çok sayıda araştırmanın konusu oldu.

Bu yıl Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila başkanlığında yeni bir araştırma projesi başlatıldı. 29 Haziran-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen yaklaşık 90 günlük çalışmalara 5 farklı ülkeden 20 bilim insanı katıldı.

Radar taramalarında yer altında dikkat çeken anomaliler tespit edildi

Radar taramalarında yer altında dikkat çeken anomaliler tespit edildi

Araştırmanın önemli aşamalarından birini yer altı radar çalışmaları oluşturdu. GPS ölçümleri ve üç boyutlu modellemenin ardından gerçekleştirilen taramalarda, yer altında bazı boşluklar, dik açılı yapılar ve koridor veya oda olabileceği değerlendirilen anomaliler tespit edildi.

Ekip, bu noktaları daha ayrıntılı incelemek amacıyla karotlu sondaj ve toprak örneklemesi gerçekleştirdi. Araştırmacılar, radar verilerinin tek başına oluşumun insan yapımı olduğunu veya gemiye ait olduğunu kanıtlamadığını, sonuçların diğer analizlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bölgeden yaklaşık 1.000 toprak numunesi alındı

Bölgeden yaklaşık 1.000 toprak numunesi alındı

Saha çalışmasının tamamlanmasının ardından araştırmanın laboratuvar aşamasına geçildi. DHA'nın aktardığı bilgilere göre yaklaşık 100-150 farklı noktadan 1.000 civarında toprak numunesi alındı ve analiz edilmek üzere Ankara'daki laboratuvarlara gönderildi.

Numunelerde özellikle organik madde, olası ahşap kalıntıları ve başka organik materyaller araştırılacak. Araştırma ekibinin başındaki Prof. Dr. Cenker Atila, organik maddeler üzerinde yapılacak karbon analizlerinin oluşumun geçmişine ilişkin önemli veriler sağlayacağını belirtti.

Tekne şeklindeki alanda çevresine göre 3 kat fazla organik madde bulundu

Tekne şeklindeki alanda çevresine göre 3 kat fazla organik madde bulundu

Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de daha önce alınan toprak örneklerinde ortaya çıktı. Tekne şeklindeki alanın içinden alınan bazı numunelerde, çevredeki topraklara kıyasla yaklaşık 3 kat daha fazla organik madde tespit edildiği bildirildi.

Ancak bu bulgu, tek başına Nuh'un Gemisi'nin bulunduğunu göstermiyor. Yeni alınan numunelerdeki organik maddelerin niteliği ve yaşının belirlenmesi için laboratuvar analizleri gerekiyor. Araştırmacılar özellikle olası ahşap kalıntıları ve diğer organik materyaller üzerinde yapılacak incelemelerin sonuçlarını bekliyor.

Laboratuvar sonuçları için 2-3 ay beklenmesi bekleniyor

Laboratuvar sonuçları için 2-3 ay beklenmesi bekleniyor

Arazi çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte araştırmanın en kritik aşamalarından biri başlamış oldu. AA'nın aktardığına göre karbon testi sonuçlarının 2-3 ay içerisinde netleşmesi bekleniyor. Bu testlerle numunelerdeki organik kalıntıların hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi amaçlanıyor.

Araştırma ekibi ayrıca çalışmaların kış boyunca laboratuvar ortamında sürdürüleceğini ve bazı araştırmalar tamamlanamadığı için projenin gelecek yıllarda da devam ettirilmesinin planlandığını açıkladı. Dolayısıyla son bulgular bölgede araştırmayı sürdürmek için yeni veriler ortaya koysa da Nuh'un Gemisi'nin kesin olarak bulunduğuna ilişkin bilimsel bir sonuç henüz açıklanmış değil.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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