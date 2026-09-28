Ağrı'da Nuh'un Gemisi Araştırmasında Heyecanlandıran Gelişme: 3 Kat Fazla Organik Madde Bulundu

Araştırmanın önemli aşamalarından birini yer altı radar çalışmaları oluşturdu. GPS ölçümleri ve üç boyutlu modellemenin ardından gerçekleştirilen taramalarda, yer altında bazı boşluklar, dik açılı yapılar ve koridor veya oda olabileceği değerlendirilen anomaliler tespit edildi.

Ekip, bu noktaları daha ayrıntılı incelemek amacıyla karotlu sondaj ve toprak örneklemesi gerçekleştirdi. Araştırmacılar, radar verilerinin tek başına oluşumun insan yapımı olduğunu veya gemiye ait olduğunu kanıtlamadığını, sonuçların diğer analizlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.