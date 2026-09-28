Ağrı'da Nuh'un Gemisi Araştırmasında Heyecanlandıran Gelişme: 3 Kat Fazla Organik Madde Bulundu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu öne sürülen Durupınar Formasyonu'ndaki araştırmalarda yeni aşamaya geçildi. Daha önce 157 metrelik tekne şeklindeki oluşumda başlatılan sondaj ve radar çalışmalarının ardından yaklaşık 1.000 toprak numunesi laboratuvara gönderildi. Araştırmacılar, analizlerden çıkacak sonuçlarla bölgede gemiye ait organik veya ahşap kalıntıların bulunup bulunmadığını belirlemeyi amaçlıyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1959 yılında keşfedilen 157 metrelik oluşum yeniden mercek altına alındı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Radar taramalarında yer altında dikkat çeken anomaliler tespit edildi
Bölgeden yaklaşık 1.000 toprak numunesi alındı
Tekne şeklindeki alanda çevresine göre 3 kat fazla organik madde bulundu
Laboratuvar sonuçları için 2-3 ay beklenmesi bekleniyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın