Milyarlarcası Şehri Sardı: Sokakları Kaynar Suyla Yıkıyorlar

Karlsruhe Park ve Bahçeler Dairesi'nden Richard Blantz, kentin Neureut semtinde bir taş duvarın aralarına ve altındaki kumlu zemine püskürtme tabancasıyla kaynar su veriyor. Kısa süre içinde binlerce karınca ve yavrusu su birikintilerinde cansız yatıyor. İlkbahardan sonbaharın sonuna, hatta kışa kadar karıncaların sardığı sokaklar, meydanlar ve parklar her gün sıcak su aracıyla tek tek dolaşılıyor. Blantz bu işi bir 'Sisifos işi' olarak tanımlıyor.

Geçen yıldan beri Karlsruhe'de bu mücadeleyi yöneten Karen Eßrich ise 'Bu savaş artık kazanılamaz' diyor. Eßrich'e göre karıncaları tamamen yok etmek imkânsız; artık tek hedef, süper kolonilerin daha fazla yayılmasını önlemek.