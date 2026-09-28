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Milyarlarcası Şehri Sardı: Sokakları Kaynar Suyla Yıkıyorlar

Milyarlarcası Şehri Sardı: Sokakları Kaynar Suyla Yıkıyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 13:49
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Akdeniz kökenli Tapinoma magnum karıncası, Almanya'nın güneybatısında evleri, kaldırımları ve altyapıyı tehdit ediyor. Karlsruhe'de yaklaşık 100 hektara yayılan dev bir koloni yaşıyor ve yetkililer bu türü artık yok etmenin mümkün olmadığını söylüyor.

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Karlsruhe'de sokaklar 110 derecelik suyla yıkanıyor.

Karlsruhe'de sokaklar 110 derecelik suyla yıkanıyor.

Karlsruhe Park ve Bahçeler Dairesi'nden Richard Blantz, kentin Neureut semtinde bir taş duvarın aralarına ve altındaki kumlu zemine püskürtme tabancasıyla kaynar su veriyor. Kısa süre içinde binlerce karınca ve yavrusu su birikintilerinde cansız yatıyor. İlkbahardan sonbaharın sonuna, hatta kışa kadar karıncaların sardığı sokaklar, meydanlar ve parklar her gün sıcak su aracıyla tek tek dolaşılıyor. Blantz bu işi bir 'Sisifos işi' olarak tanımlıyor.

Geçen yıldan beri Karlsruhe'de bu mücadeleyi yöneten Karen Eßrich ise 'Bu savaş artık kazanılamaz' diyor. Eßrich'e göre karıncaları tamamen yok etmek imkânsız; artık tek hedef, süper kolonilerin daha fazla yayılmasını önlemek.

Karlsruhe'deki süper kolonide milyarlarca karınca yaşıyor.

Karlsruhe'deki süper kolonide milyarlarca karınca yaşıyor.

Çevre Bakanlığı ve karınca uzmanı Manfred Verhaagh'a göre Baden-Württemberg eyaletinde bu türün görüldüğü belediye sayısı 90'a yaklaştı. Verhaagh, karıncaların sevdiği Akdeniz'e benzer iklimi ve Ren Ovası'ndaki kumlu toprakları nedeniyle Almanya'nın güneybatısının ülkede en çok etkilenen bölge olduğunu söylüyor. Almanya'nın muhtemelen en büyük Tapinoma kolonisi ise Karlsruhe-Neureut'ta. Karıncaların çoğu yerin altında yaşıyor, yaklaşık yüzde 20'si yüzeyde.

Yüzeye çıktıklarında bacaklara ve kollara tırmanıyorlar. Evlerde ve terasta öyle çoğalıyorlar ki ne elektrik süpürgesi ne de sıradan karınca yemleri işe yarıyor. Eßrich, 'İşin kötü tarafı, karıncalardan kurtulmanın bir yolu olmaması' diyor.

Bir kadın evini satıp Tenerife'ye taşındı.

Bir kadın evini satıp Tenerife'ye taşındı.

Verhaagh'ın anlattığına göre Pfalz bölgesinde yaşayan bir kadın, çaresizlik içinde evini satıp Tenerife'ye taşındı. Karlsruhe Eğitim Üniversitesi Biyoloji Enstitüsü'nün başındaki Andreas Martens de tatile gidemeyen, uyku sorunu yaşayan ve depresyona giren insanlar olduğunu söylüyor ve 'Bunlar bu karınca belasının yan etkileri' diyor.

Karıncalar altyapıya da zarar veriyor. Kehl kasabasında elektrik dağıtım kutularına girip internetin kesilmesine yol açtılar, bir oyun parkı da bir süre kullanılamadı. Karlsruhe'de ise kaldırım kenarları çöküyor, karıncaların doldurduğu derzler yüzünden bazı duvarlar gevşiyor. Aslen Akdeniz'den gelen tür, 2009'dan beri Almanya'da görülüyor ve çoğunlukla zeytin, incir ve palmiye gibi büyük Akdeniz bitkileriyle önce fidanlıklara ve bahçe merkezlerine taşınıyor.

Mücadelenin faturası Karlsruhe'de yılda 1 milyon avroya ulaşabilir.

Mücadelenin faturası Karlsruhe'de yılda 1 milyon avroya ulaşabilir.

Belediyeler yemlerden haşere kontrol ekiplerine, sıcak su araçlarından Martens'in geliştirdiği tuzaklara kadar farklı yöntemler deniyor. Tuzakta delikli taşların üzerine siyah bir havuz örtüsü seriliyor; kuru yerleri seven karıncalar yavruları ve kraliçeleriyle içine yerleşince taş, içine bulaşık deterjanı eklenmiş bir kova suya boşaltılıyor. Azotla dondurma ise teoride mümkün ama henüz denenmedi.

2023'ten beri karıncalarla uğraşan Kehl'de yıllık masraf yaklaşık 50 bin avroyu buluyor, buna 60 bin avroluk bir sıcak su cihazı ekleniyor. Karlsruhe bu yıl sıcak su aracı için 120 bin avro ödedi. Kentteki iki kişilik ekibe üç ekip daha eklenmesi planlanıyor; her ekibin yalnızca personel maliyeti yaklaşık 250 bin avro. Böylece zaten maddi sıkıntı içindeki kentin yıllık faturası 1 milyon avroya (yaklaşık 55,6 milyon TL) çıkabilir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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