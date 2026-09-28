Milyarlarcası Şehri Sardı: Sokakları Kaynar Suyla Yıkıyorlar
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Karlsruhe'de sokaklar 110 derecelik suyla yıkanıyor.
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Karlsruhe'deki süper kolonide milyarlarca karınca yaşıyor.
Bir kadın evini satıp Tenerife'ye taşındı.
Mücadelenin faturası Karlsruhe'de yılda 1 milyon avroya ulaşabilir.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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