Zeytinyağı ve Yumurta Hakkında Ezber Bozan Gerçek! Doğru Bilinen 5 Tehlikeli Efsane

Vakıf tarafından yapılan kapsamlı açıklamada, kalbin vücuttaki doku ve organlara hayati önem taşıyan oksijen ile besin maddelerini ulaştırdığı hatırlatıldı. Yaşam kalitesini doğrudan etkileyen kalp sağlığında genetik faktörlerin rolü yadsınamazken, beslenme düzeni ve günlük yaşam alışkanlıklarının da en az genetik kadar belirleyici olduğuna dikkat çekildi. Uzmanlar, tek bir gıdadan 'mucize' beklemek yerine sürdürülebilir ve dengeli bir beslenme modelinin benimsenmesi gerektiğini vurguluyor.