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Zeytinyağı ve Yumurta Hakkında Ezber Bozan Gerçek! Doğru Bilinen 5 Tehlikeli Efsane

Zeytinyağı ve Yumurta Hakkında Ezber Bozan Gerçek! Doğru Bilinen 5 Tehlikeli Efsane

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.09.2026 - 14:23
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Günümüzde sosyal medyanın etkisiyle yayılan popüler beslenme trendleri, sağlık konusunda doğru ile yanlış bilginin birbirine karışmasına neden oluyor. Özellikle kalp ve damar sağlığı söz konusu olduğunda, internet ortamında dolaşan 'mucizevi besin' iddiaları ve bilimsel temelden uzak tavsiyeler toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı (SUGAV), kamuoyunda doğru bilinen ancak bilimsel gerçeklerle bağdaşmayan yaygın yanlışları mercek altına aldı.

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"Mucize" söylemlerine dikkat!

"Mucize" söylemlerine dikkat!

Vakıf tarafından yapılan kapsamlı açıklamada, kalbin vücuttaki doku ve organlara hayati önem taşıyan oksijen ile besin maddelerini ulaştırdığı hatırlatıldı. Yaşam kalitesini doğrudan etkileyen kalp sağlığında genetik faktörlerin rolü yadsınamazken, beslenme düzeni ve günlük yaşam alışkanlıklarının da en az genetik kadar belirleyici olduğuna dikkat çekildi. Uzmanlar, tek bir gıdadan 'mucize' beklemek yerine sürdürülebilir ve dengeli bir beslenme modelinin benimsenmesi gerektiğini vurguluyor.

1. Zeytinyağını Sınırsız Tüketmek Zararsız mı?

1. Zeytinyağını Sınırsız Tüketmek Zararsız mı?

Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez bir parçası olan zeytinyağı, içerdiği tekli doymamış yağ asitleri ve güçlü antioksidanlar sayesinde kalp dostu olarak biliniyor. Ancak 'doğal ve sağlıklı' olması, zeytinyağının kontrolsüzce tüketilebileceği anlamına gelmiyor. Porsiyon kontrolü yapılmadan tüketilen zeytinyağı, yüksek kalori içeriği nedeniyle günlük enerji alımını aşırı düzeyde artırarak kilo kontrolünü zorlaştırabiliyor.

2. Kolesterol İçeren Her Gıda Kalbe Düşman mı?

2. Kolesterol İçeren Her Gıda Kalbe Düşman mı?

Yıllardır kolesterol içeriği nedeniyle mesafeli yaklaşılan yumurta gibi besinler hakkındaki algı bilimsel verilerle değişiyor. Güncel araştırmalar, kan kolesterol seviyelerini sadece besinlerle alınan kolesterolün değil, diyetin genelindeki doymuş ve trans yağ oranının etkilediğini ortaya koyuyor. Yüksek kaliteli protein ve elzem besin ögeleri taşıyan gıdalar, uzman kontrolünde ve dengeli bir diyet dahilinde güvenle tüketilebiliyor.

3. Kalp Hastalıkları Sadece İleri Yaş Sorunu mu?

3. Kalp Hastalıkları Sadece İleri Yaş Sorunu mu?

Halk arasında kalp hastalıklarının yalnızca yaşlılık döneminde ortaya çıktığına dair yanlış bir algı bulunuyor. Oysa damar sertliği (ateroskleroz) olarak bilinen ve damar duvarlarında plak birikimiyle seyreden süreç, henüz gençlik yıllarında başlayabiliyor. Bu nedenle koruyucu yaşam tarzı adımlarının ve aktif hareket alışkanlığının erken yaşlardan itibaren kazanılması büyük önem taşıyor.

4. Zayıf Olmak Kalp Sağlığını Garanti Eder mi?

4. Zayıf Olmak Kalp Sağlığını Garanti Eder mi?

Dışarıdan zayıf görünmek veya ideal vücut ağırlığına sahip olmak, kalbin tamamen sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Görünürde zayıf olan bireylerde dahi iç organ çevresinde yağlanma görülebiliyor; bu durum yüksek tansiyon, gizli şeker veya yüksek kolesterol gibi kardiyovasküler risk faktörlerini tetikleyebiliyor. Sağlık değerlendirmesinde yalnızca tartıdaki rakama değil, metabolik değerlere bakılması gerekiyor.

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5. Takviye Gıdalar Gerçek Yiyeceklerin Yerini Tutar mı?

5. Takviye Gıdalar Gerçek Yiyeceklerin Yerini Tutar mı?

Vitamin, mineral veya omega-3 takviyeleri, dengeli bir beslenme programının yerini hiçbir zaman dolduramıyor. Sebze, meyve, tam tahıllar ve baklagiller; lif ve biyoaktif bileşenleri bir arada sunan doğal kompleks yapılardır. Hekim veya diyetisyen kontrolü olmadan kullanılan takviyeler yerine, besin çeşitliliğine dayalı bir beslenme modeline öncelik verilmesi gerektiği ifade ediliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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