Zeytinyağı ve Yumurta Hakkında Ezber Bozan Gerçek! Doğru Bilinen 5 Tehlikeli Efsane
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Günümüzde sosyal medyanın etkisiyle yayılan popüler beslenme trendleri, sağlık konusunda doğru ile yanlış bilginin birbirine karışmasına neden oluyor. Özellikle kalp ve damar sağlığı söz konusu olduğunda, internet ortamında dolaşan 'mucizevi besin' iddiaları ve bilimsel temelden uzak tavsiyeler toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı (SUGAV), kamuoyunda doğru bilinen ancak bilimsel gerçeklerle bağdaşmayan yaygın yanlışları mercek altına aldı.
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"Mucize" söylemlerine dikkat!
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1. Zeytinyağını Sınırsız Tüketmek Zararsız mı?
2. Kolesterol İçeren Her Gıda Kalbe Düşman mı?
3. Kalp Hastalıkları Sadece İleri Yaş Sorunu mu?
4. Zayıf Olmak Kalp Sağlığını Garanti Eder mi?
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5. Takviye Gıdalar Gerçek Yiyeceklerin Yerini Tutar mı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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