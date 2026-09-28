Zürih her yıl dünyanın en pahalı şehirleri listesinde zirveye oynuyor. Asgari ücretin çok yüksek olduğu bu şehirde dışarıda sıradan bir yemek yemek veya ev kiralamak Avrupa'nın geri kalanına göre kat kat daha masraflı.
Bu Şehirlerden Hangisinde Yaşam Diğerlerine Göre Daha Pahalı?
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Herkesin hayalinde yurt dışında yaşamak veya gezmek var. İnternette gördüğümüz o güzel sokaklar ve estetik kafeler hepimizi cezbediyor. Peki işin içine ev kirası, market alışverişi veya bir fincan kahve parası girince durum ne oluyor?
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1. Avrupa turuna çıkıyorsun. Sence bu şehirlerden hangisinde bir kahve içip ortalama bir ev tutmak bütçeni diğerlerinden çok daha fazla sarsar?
2. Asya'nın parlayan yıldızlarına bakalım. Teknoloji ve modern yaşam dendiğinde akla gelen bu şehirlerden hangisinde yaşam maliyeti diğerlerine fark atar?
3. Amerika kıtasına geçtik. Kira ve günlük harcamalar göz önüne alındığında hangi şehir cebin için daha büyük bir tehdit oluşturur?
4. Biraz daha doğuya, devasa gökdelenlerin arasına gidelim. Bu metropollerden hangisinde küçücük bir kutu gibi eve servet ödemek zorundasın?
5. Tekrar Avrupa'dayız ama bu sefer işin rengi farklı. Ulaşım, yeme-içme kültürü ve konaklama derken nerede daha hızlı fakirleşirsin?
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6. Soğuk iklimlere doğru çıkalım. İskandinavya ve çevresindeki bu şehirlerden hangisinde dışarıda yemek yemek tam bir lüks sayılır?
7. Okyanus aşırı bir uçuş yapıp Avustralya'ya indik. Sence bu kıtadaki hangi şehirde yaşamanın bedeli diğerlerinden daha ağırdır?
8. Kanada'nın o meşhur soğuk ama huzurlu şehirlerine bakalım. Sence hangisinde ev sahibi olmak veya kiraya çıkmak tam bir kabustur?
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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