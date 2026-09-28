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Bu Şehirlerden Hangisinde Yaşam Diğerlerine Göre Daha Pahalı?

etiket Bu Şehirlerden Hangisinde Yaşam Diğerlerine Göre Daha Pahalı?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Editörü
28.09.2026 - 15:01
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Herkesin hayalinde yurt dışında yaşamak veya gezmek var. İnternette gördüğümüz o güzel sokaklar ve estetik kafeler hepimizi cezbediyor. Peki işin içine ev kirası, market alışverişi veya bir fincan kahve parası girince durum ne oluyor?

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1. Avrupa turuna çıkıyorsun. Sence bu şehirlerden hangisinde bir kahve içip ortalama bir ev tutmak bütçeni diğerlerinden çok daha fazla sarsar?

1. Avrupa turuna çıkıyorsun. Sence bu şehirlerden hangisinde bir kahve içip ortalama bir ev tutmak bütçeni diğerlerinden çok daha fazla sarsar?

2. Asya'nın parlayan yıldızlarına bakalım. Teknoloji ve modern yaşam dendiğinde akla gelen bu şehirlerden hangisinde yaşam maliyeti diğerlerine fark atar?

2. Asya'nın parlayan yıldızlarına bakalım. Teknoloji ve modern yaşam dendiğinde akla gelen bu şehirlerden hangisinde yaşam maliyeti diğerlerine fark atar?

3. Amerika kıtasına geçtik. Kira ve günlük harcamalar göz önüne alındığında hangi şehir cebin için daha büyük bir tehdit oluşturur?

4. Biraz daha doğuya, devasa gökdelenlerin arasına gidelim. Bu metropollerden hangisinde küçücük bir kutu gibi eve servet ödemek zorundasın?

4. Biraz daha doğuya, devasa gökdelenlerin arasına gidelim. Bu metropollerden hangisinde küçücük bir kutu gibi eve servet ödemek zorundasın?

5. Tekrar Avrupa'dayız ama bu sefer işin rengi farklı. Ulaşım, yeme-içme kültürü ve konaklama derken nerede daha hızlı fakirleşirsin?

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6. Soğuk iklimlere doğru çıkalım. İskandinavya ve çevresindeki bu şehirlerden hangisinde dışarıda yemek yemek tam bir lüks sayılır?

6. Soğuk iklimlere doğru çıkalım. İskandinavya ve çevresindeki bu şehirlerden hangisinde dışarıda yemek yemek tam bir lüks sayılır?

7. Okyanus aşırı bir uçuş yapıp Avustralya'ya indik. Sence bu kıtadaki hangi şehirde yaşamanın bedeli diğerlerinden daha ağırdır?

7. Okyanus aşırı bir uçuş yapıp Avustralya'ya indik. Sence bu kıtadaki hangi şehirde yaşamanın bedeli diğerlerinden daha ağırdır?

8. Kanada'nın o meşhur soğuk ama huzurlu şehirlerine bakalım. Sence hangisinde ev sahibi olmak veya kiraya çıkmak tam bir kabustur?

8. Kanada'nın o meşhur soğuk ama huzurlu şehirlerine bakalım. Sence hangisinde ev sahibi olmak veya kiraya çıkmak tam bir kabustur?

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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